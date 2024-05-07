季節調整 茂達4月營收暫熄火

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電源管理IC茂達（6138）公布4月合併營收為4.68億元，月減4.8％，營運動能暫歇。法人研判應為季節性因素調整，不過綜觀整體市場，PC庫存已有去化、屆換機周期，品牌業者逐步擴大AI處理器產品線；第二季起客戶將陸續推出新產品，軟體應用持續強化搭配皆有助益。茂達持續開發V-core、DDR5電源管理IC等產品，預估明年即可成功切入市場。

茂達4月合併營收4.68億，年增7.96％、月減4.8％；累計前4個月合併營收19.82億元，年增28.55％。季節性因素影響，營收動能不若首季強勁，然仍較去年同期呈現成長，庫存問題消除、走出谷底陰霾。

法人強調，上半年受惠低基期，營收年增表現佳，此外，晶圓廠讓利效應漸顯，同步帶動獲利回到成長軌跡。茂達終端以客製化風扇驅動IC、NB／MB之電源管理IC為主要營收來源，動能伴隨PC庫存去化逐漸回升。

茂達積極發展各種應用，其中，DDR 5電源管理IC發展快速，預估至今年底滲透率將達到5成，目前以電競市場為主；並且開始跨入伺服器領域，公司將直攻2025年新規格、並搭配保護元件等整體解決方案提供客戶。

網通領域則開發Wifi相關PMIC，近期成效漸顯，該領域因關係到連網傳輸效率，認證相對嚴苛，不過茂達指出，今年就會有相關營收挹注，終端應用以路由器Router及DSL 為主；V-core市場茂達亦持續布局，預估今年下半年將進行SoC開案，與品牌商合作、決定搭配之平台，明年將有望切入該市場。

根據國際龍頭廠商德儀財測表示，類比晶片庫存調整逐步緩解，消費電子產品需求逐步改善。下半年有機會看到更多需求復甦跡象，或通路庫存調整告終等有利因素，同時也帶動上游IC業者迎來強力復甦。