奇鋐 利多激勵盤中創高

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奇鋐（3017）因傳出MSCI明晟最新季度調整可望被納入，成為新的成份股，吸引卡位買盤切入，早盤一度開高，盤中寫下698元的新高價，然因前高692元一夫當關，再加上衝高之後，未見到跟進買盤，致尾盤氣弱，終場僅以662元平盤作收。

為搶占更多商機，奇鋐日前以5,000萬美元增資越南子公司，該案已獲經濟部投資審議通過，奇鋐現在大陸及越南均擁有水冷板產線，月產能分別為5萬及6.5萬片，隨著散熱需求成長，奇鋐未來規畫依客戶狀況，逐步將水冷板總產能增加至月產26.5萬片。