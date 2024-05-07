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南俊 漲停突破季線反壓

南俊日線圖
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南俊國際（6584）受惠於入列「櫃買200指數」成份股，將於本月22日正式生效，加上4月營收大幅度年增，激勵南俊國際6日上演拉尾盤走勢，終場亮燈漲停收市，收盤價為184.5元，股價突破季線反壓區。

南俊國際公布4月份單月營收達1.71億元，年增89.09％、月增2.99％；累計前4月營收達5.76億元，年增52.96％，主要受惠於美系兩大雲端客戶（CSP)，與美系伺服器大廠的伺服器導軌出貨持續增溫，以及家電、工業應用等傳統應用客戶的庫存去化逐漸進入尾聲等影響，預期第二季維持營收成長的趨勢。

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