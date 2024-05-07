訂單回溫 上銀樂看H2優於H1

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上銀（2049）及全球傳動（4540）兩家傳動系統元件廠，近期訂單均有回溫的跡象。上銀4月營收20.2億元，創近七個月新高；前四月營收75.27億元改寫同期第五高；上銀5月產線連續第三個月加班，樂觀第二季營運優於第一季。全球傳動去年底執行去化庫存專案，第一季認列轉換庫存損失1.5億元，每股純損1.71元。

上銀自結4月合併營收20.2億元，月增0.95％、年減6.07％，創近七個月新高；前四月合併營收75.27億元、年減4.54％。

上銀主管表示，去年初大陸疫情解封後，市場預期大陸經濟會好轉，拉動滾珠螺桿及線性滑軌等傳動系統元件需求，墊高比較基期，去年中起需求逐漸下滑。但上銀去年11月起接單逐漸好轉，今年4月雖有清明連假，工作天數較3月少，但4月營收仍繳出月增的成績。

上銀表示，目前看到景氣好轉的跡象，滾珠螺桿及線性滑軌等傳動系統元件訂單增加，主要來自半導體、自動化、基礎建設及航太等產業，工具機產業對滾珠螺桿或線性滑軌等傳動系統元件需求增加還不明顯。上銀避免客戶等待交貨時間會出現轉單，5月產線持續加班。

上銀10日將舉行線上法說會，董事長卓文恒、上銀集團總裁卓永財都會出席，對外說明第一季營運概況、景氣及營運展望。

同樣生產滾珠螺桿及線性滑軌的全球傳動，6日董事會承認首季財報，第一季合併營收5.9億元，本業虧損3.24億元、本期淨損1.63億元，每股純損1.71元。全球傳動主管解釋，全球傳動去年底執行去化庫存專案，第一季認列轉換庫存1.5億元損失，將無法回沖，致使首季每股虧損1.71元。

全球傳動主管指出，第一季末既有客戶下急單，也新增自新能源產業的訂單，加上自動化產業終端客戶消費性電子設備需求增溫，增加對滾珠螺桿及線性滑軌等傳動系統元件需求，目前在手訂單1.5個月。