多元化助攻 宇隆首季營運亮眼

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宇隆（2233）因新產品及加重非車用營收占比的助威，首季營運亮眼，合併營收8.65億元、年增10.9％，稅後純益1.49億元、年增53.74％，EPS達2.48元。

宇隆第一季四大產品線的營收比重來看，汽車類73％、自行車11％、醫療產品9％，及工業自動化7％。其中，自行車、醫療產品、工業自動化的第一季業績，分別季增64％、19％、36％。

展望2024年第二季營運，宇隆對於整體營運，仍保持正向看法。宇隆憑藉著專精於精密金屬零件加工技術，以及導入高端生產設備與精密檢測儀器確保產品品質，加上具備各項品質認證，能配合客戶的全球供貨要求，持續深化汽車零組件市場。

宇隆同時將核心技術，拓展擴大到旗下其他應用領域，增加非車用營收占比，邁向多元化發展。

近年來，宇隆與現有的歐洲汽車類客戶共同開發適用於氫燃料電池的閥門類零組件，從去年第三季起已開始量產，將有更多新品項的零件，預定今年完成驗證測試，可陸續加入量產排程，將有望進一步堆疊公司在新能源車的營收占比。

研究機構Lucintel的《氫燃料電池汽車市場報告》指出，全球氫燃料電池汽車市場前景廣闊，且應用在商用車和小客車市場充滿機會，預估全球氫燃料電池汽車市場規模，將從今年起以年複合成長率23.4％的速度成長，至2030年將達61億美元。