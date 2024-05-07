記憶體漲不停 十銓營運衝鋒

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十銓近五季營運表現

十銓（4967）6日舉行法說會，總經理陳慶文指出，該公司DDR5出貨增加，加上DRAM及NAND Flash價格連二季上漲，帶動十銓第一季營收及獲利跳增。

陳慶文認為，第三、第四季旺季來臨，記憶體沒有降價的可能性，DDR5緩步墊高，估有15％～25％的漲幅；DDR4在庫存消耗完畢後，也會跟上DDR5的腳步，下半年漲幅應有3至4成。

十銓2024年第一季財報，合併營收29.94億元，較2023年同期大幅增長90.77％，稅後純益2.87億元，每股稅後純益（EPS）4.1元，單季獲利已勝過2023年全年EPS 3.38元。

十銓6日公布4月營收達20.43億元，年減22.99％，月增65.79％，為2024年以來營收最佳成績。

陳慶文指出，主要是該公司DDR5出貨超過5成，且從2023年第四季到2024年第一季，為DDR5及NAND Flash波段漲幅最多的期間，對該公司的營收及毛利貢獻度大。

回顧這一波記憶體報價上漲，始自於2023年年中，三星、SK海力士及美光等各大原廠減產，致現貨價格止跌回升。

陳慶文預期，儘管整體需求沒有非常好，但各家原廠積極擴張高頻寬記憶體（HBM）產能，不只是2024年的配額賣光，2025年也差不多，也擠壓DDR4的產能，致記憶體跌價可能性低，若需求能夠回復，漲價曲線會更陡。

十銓存貨金額從2023年第四季的33億元，2024年第一季增加至56億元，其中，DRAM占7成、Flash占3成；DRAM之中，有6成是DDR5、4成是DDR4。十銓的進貨增加，且著重在中高階及差異化產品。

觀察記憶體現貨價狀況，DDR4主力8GB在2022年第一季達3.65美元，2023年第四季下探至1.45美元，2024年第一季已回升至2.25美元。

DDR5主力16GB自2023年6、7月起緩慢上漲，每個月漲幅約5％～10％，由於原廠生產DDR5跟HBM的產線重疊，加上生產HBM的成本與時間是DDR5的3倍，在各家積極擴充HBM產能下，DDR5價格將持續往上走。

NAND Flash方面，主力512GB TLC Wafer 2023年第二季跌至1.41美元，原廠虧損嚴重，之後在控制產能下，每季價格都上漲超過20％，2024年第一季回升至3.62元，在供小於求下，漲幅趨勢將持續。

陳慶文認為，現階段AI仍在基礎建設中，預期年底開始就會落實在邊緣端，AI將帶來強勁換機潮。此外，大型應用、奧運商機等，皆將引領記憶體走向正常循環。