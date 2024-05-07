AI帶動KGD需求 環宇H2業績升溫

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三五族廠環宇-KY（4991）6日舉辦法說會，受常州承芯半導體投資損失金額增加，拖累今年首季稅後虧損2.1億元，總執行長暨總裁安寶信指出，無線射頻（RF）代工未見明顯拉貨動能復甦跡象，但受惠資料中心需求帶動，自有光電元件（KGD）銷量增溫，800G模塊下半年需求無虞，1.6T第四季亦有望啟動量產，看好第二季業績表現優於前季、下半年優於上半年。

受惠AI新興應用帶動資料中心升級潮，環宇今年KGD銷售告捷，然受轉投資公司效益仍未完全顯現，常州承芯去年第二季起陸續完成擴廠後，廠房設備折舊金額及用人費用均提高，拖累環宇第一季稅後虧損2.1億元、每股虧損1.9元，已連續15季虧損。不過，受惠AI新興應用帶動資料中心升級潮，環宇KGD今年銷售告捷，首季產品營收比重方面，RF及光電晶圓（Opto）代工占29％、14％，KGD則是高達55％；而RF及Opto代工受市場需求尚未回溫及客戶減少投產等影響，營收較去年同期下滑33％及22％，唯獨KGD受惠資料中心需求、逆勢大幅年增1.91倍，其中資料中心占比就高達93％，顯示其對公司未來營運的重要性。

安寶信直言，今年KGD產品需求健康，每個客戶的需求都相當強勁，是公司相當看好的營運亮點；展望後市，800G模塊需求動能下半年仍會延續，1.6T則有望於第四季量產，並在2025年開始明顯貢獻營收，雖一開始出貨量不大，但因單價較高，預期將對獲利面有所助益。

此外，環宇日前召開重訊宣布將持有的晶成39.05％股份轉讓予富采子公司晶電，以今年3月31日對晶成的投資相關帳面金額為依據進行估算，預估處分利益為1.53億元。