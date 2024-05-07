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世紀民生近年財報

世紀民生（5314）營運調整有成，6日董事會通過第一季財報，單季營收1.62億元，年增3,730％，較去年同期轉虧為盈，稅後純益0.79億元，EPS達5.38元。

世紀民生表示，看好營養食品及保健食品龐大的市場商機，加上第二季迎母親節電商購物旺季，以及中高齡族群對保健食品消費的需求，營運動能持續推進。

世紀民生第一季營運除承攬關係企業之裝潢工程收入、餐飲收入外，2月起以旗下自有品牌「朝和生醫」推出一系列保健食品，包括健康美顏「美若返」、健康睡眠「夢淵」、以及健康美體「悠立孅 益生菌」三大保健食品，並在官網等各大社群媒體、電商平台銷售，帶動營運明顯提振。

世紀民生指出，根據LnData麟數據科技針對《保健食品好食機2023保健營養品產業分析報告》指出，台灣保健食品市場在疫情後，55歲以上中高齡消費者逐漸轉向線上購買，偏好B2C電商和零售通路電商，顯示電子商務對中高齡族群有潛力成長，又加上高齡人口比例增加，且每人投入保健食品的平均花費較疫情前也明顯增加54％，年均消費金額達8,700元。

世紀民生三大保健食品在2月問市後，一個月平台會員人數增長10倍，在官方網站與電商平台熱銷狂賣，並獲逾60％超高回購率。5月推出以可抗藍光的七合一葉黃素魚油強效專利配方為主的新品瞳光問市，採用多項國際專利認證之紐西蘭松樹皮萃取、游離型葉黃素、玉米黃素、魚油、雨生紅藻萃取蝦紅素等，提升辨識敏銳度、舒緩酸澀等，成為上曜集團今年股東會紀念品。