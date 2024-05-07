五福Q1營收獲利 同期新高

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五福（2745）受惠航點航班陸續增加，航空運能恢復，加上主力行程日本線因日圓匯率持續創新低，增加旅客的出遊意願，第一季營收18億元、年增174％，稅後純益1.05億元、年增253％，營收獲利雙創同期新高，EPS達3.11元，亦為疫後單季EPS新高。五福去年每股純益7.87元，6日董事會決議擬配發現金股息3.5元，股息金額創歷年新高，配發率約44％。

展望後市，出境旅遊市場持續熱絡，五福針對南部市場設計高雄出發的日本茨城包機及多種團型，可到東京逛街並到迪士尼樂園遊玩，也可走訪充滿江戶時代風情的江戶村及日光東照宮。並有壯觀雪牆的黑部立山及風景優美的山高地等多種行程，另外也推出多種高雄飛峴港4-6日的包機商品，將有助推升營運動能。

同時，五福目前已收到計畫獎勵旅遊或企業包團開始詢問秋季賞楓的機位，另許多旅客持續關注郵輪旅遊，五福「MSC榮耀號」艙位已接近完售，緊接著在暑假期間的COSTA「莎輪娜號」更有極高詢問度及報名，估今年將有望持續創下好成績。

迎接暑假旺季，五福也推出多種親子同遊的行程，有馬新的雙樂園，一次帶旅客走訪環球影城及樂高樂園，日本的豪斯登堡搭配動物園、迪士尼樂園，韓國雙樂園的愛寶樂園和樂高樂園等行程供旅客選擇，除備戰5月底的台北國際旅展，也期望搶占市場先機，衝刺營收成長。