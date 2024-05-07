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雞價跌損 卜蜂上季獲利摔12％

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肉品廠卜蜂（1215）受第一季雞價下跌逾10％拖累，在3月認列雞價跌價損失，首季獲利3.69億元、年減12.5％，每股稅後純益1.25元，遜於去年同期的1.43元。

卜蜂指出，第二季雞價狀況算平穩，約在每台斤33～34元，卜蜂強調，肉品供應產能仍持續因產線增加而擴增，預製菜等仍將持續開發，以擴大市占，挹注第二季動能。

卜蜂去年合併營收291.6億元、獲利22.69億元，雙雙改寫歷史新高，EPS達7.70元，6日董事會通過擬配發現金股息5.5元。今年首季合併營收69.12億元，由於飼料價格降價使得營收年減4.42％，法人指出，原物料進口降稅期限從3月底延至6月底，對成本控制仍有利。

且近年基礎建設投資逐步投產，挹注業績表現，卜蜂每年資本支出都維持在20億元之上，預計今年投資面除飼料廠更新完成，更將聚焦於加工產品，瞄準疫後即食品需求大增商機，特別是微波即食料理趨勢，樂觀加工燒烤、義大利麵等銷量會倍增。

而飼料、養殖、屠宰與加工等產線均擴產，包括冷藏生鮮肉品的鹽水廠投產，南投旺來園區新建自動化冷凍倉儲投產，預計全通路年銷售將達5萬羽雞及600頭豬，加上蛋加工等四大新產能，有望每年為卜蜂挹注至少60億元的營收。

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