台指期 外資加碼多單

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美股上周五強漲，台股6日也大漲開出，在電金傳輪動下，加權指數收盤上漲192點收20,523點，台指期上漲220點收20,602點，期現貨正價差擴增至78.69點，電子期正價差縮至2.79點，金融期正價差縮至5.43點。

在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,344口至7,578口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨空單減少699口至18,758口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少4,121口至6,950口。

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在21,000點，賣權未平倉最大量集中在20,000點。全月份未平倉比（put/call ratio）由1.27升至1.35，期交所VIX指數下跌0.15至17.71，整體選擇權籌碼面偏多。

永豐期貨表示，美國4月新增非農就業17.5萬人，不及市場預期的24.3萬人，失業率小幅抬升，時薪增速放緩，表明就業市場開始逐漸降溫，轉向相對健康的就業水準。在數據公布後，市場今年的降息預期回升至2碼，認為最快9月的FOMC會議有機會展開第一次的降息，美指應聲大漲，也帶動上周五台指夜盤拉出300點的漲幅。

台股部分，台積電、聯發科周一表現穩定，鴻海則是大漲逾7％，其餘在富邦金、中信金、國泰金等金融股強勢表態下，量能仍在4,000億元以上，整體來看，大盤守住20,500大關，上漲家數超過700家，重要權值股表現相對穩定，台指也站上各期重要均線，預期短線將維持高檔震盪走勢。

元富期貨指出，美國聯準會近期談話偏鴿，使市場氛圍轉趨樂觀，加上美國科技股財報接近尾聲，降低不確定性因素干擾。觀察技術面，台指站穩所有均線之上，多方架構明確，目前類股輪動快速，漲停家數仍然很多，多頭主導氣勢濃厚。