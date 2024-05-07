房市熱 鑫龍騰、富華新權證in

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鑫龍騰（3188）首季受惠高雄房價走升，單季營收年增3.09倍，「鑫天地2」持續交屋入帳，毛利率有望居高，單季EPS也有望明顯優於去年同期。富華新（3056）3月營收1,707.8萬元、年增123.94％，下半年公司迎來台中市北屯區總戶數1,856戶、總銷近160億元的「心之所向」完銷案交屋，成為富華新今、明兩年營運動能。

鑫龍騰表示，近期高雄房市續熱，公司規劃5月將推出總銷50億元的「鑫高鐵5」案，並加快在手建案的動工，未來三年的業績能見度高。鑫龍騰在2014年借殼上櫃、2016年更名、2017年業績轉盈，預期今、明、後年陸續有推案入帳；鑫龍騰近來股價也邁入連七漲，累計漲幅高達40.67％。

鑫龍騰目前股本放大到18億元，未來每年營收可望能到達20～30億元，今年首季「鑫天地2」持續交屋入帳，由於是成屋賣一戶就能入一戶，2025年將有總銷30億元的「鑫悅」案完工；而2026年則有總銷31億元、已售逾9成的「鑫巨蛋2」完工，以及總銷23億元的「岡山信義」案完工，未來三年的業績已掌握。

富華新公布去年財報，由於2023年僅有台中南區「女王萬歲」完銷案交屋入帳，營收15.22億元、稅後純益3.07億元，不過今年受惠「心之所向」交屋潮，法人預期，將續從今年第四季跨到2025年第一季，若以交屋五成來推算，估可貢獻富華新約80億元營收，營收獲利較去年翻倍數增長。

富華新看好水湳發展潛力，在水湳的另三塊合計超過3,100坪的土地，包括「鑫港尾段」346地號的地上權土地545坪，未來規劃打造為企業總部；在台中水湳共有四塊基地陸續開發，第一個開發案「之序」，每坪開價7字頭。