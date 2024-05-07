殖利率搶眼 台新金、中信金漲聲響

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上市櫃股息公布進入最後高峰，金融股現金股利超吸睛，受惠2023年獲利表現大好，多家配息意外繳出優於預期的成績，台新金（2887）宣布合計總股利配發1元，並證實現任經濟部長王美花為下屆獨立董事人選；中信金（2891）則是擺脫「一元金」稱號，發放1.8元股利掀起慶祝行情，波段強漲逾17％。

金融股挺過2022年疫情及股匯雙殺干擾，2023年獲利明顯轉佳，催動今年配息「重返榮耀」，多檔配息金額優於市場預期，而在高殖利率題材加持下，也激勵上市金融股指數連續大漲，6日續揚2.19％，在上市類股中排名第三，盤中最高1,916.56點再度改寫逾兩年新高。

台新金今年第一季稅後純益50.11億元，年減1％，每股稅後純益（EPS）0.37元，獲利表現穩健，今年配發每股現金股利0.6元、股票股利0.4元，合計總股利1元，配發率高達99％，激勵股價6日大漲2.45％慶賀，然換算現金殖利率仍高達5.32％。

群益投顧指出，展望2024年，在台灣經濟持續成長下，預期放款有10％以上成長，淨利差略增2～3個基本點，加上資本狀況健全，投資建議為「Trading Buy」。

此外，台新金今年董事會也將進行改選，已召開董事會通過第九屆董事候選人名單，公司也證實將提名現任經濟部長王美花擔任下屆獨董候選人，預計將於6月14日股東會投票通過後就任。

而先前股利公布後激勵股價急拉漲停的中信金，近期股價也仍維持強勁態勢，中信金董事會通過每股配發1.8元現金股利，創下19年以來歷史新高，投信買盤明顯大舉轉進，6日漲3.88％、最高價36.35元創近19年新高。