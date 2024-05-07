永信建、海悅 銷售報捷

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營建指數持續走升之際，中南部建商由於台積電建廠利多帶動，獲利和股價走勢比北部建商還要好，高雄在地建商永信建（5508），股價連7日上漲，漲幅達到41.28％。代銷巨頭海悅（2348）則吸引法人買盤進駐，三大法人連四日買超共1,017張。

永信建第一季營收40.83億元，年增243.54％，EPS 4.9元，超過外界預期。法人指出，因為台積電到高雄、台南設廠，引爆當地房地產市場，永信建是高雄在地30年以上的老建商，而且只賣成屋，營收來源非常穩定。

永信建第一季入帳個案為原旭、晴遠、地上權案豐華大鎮，第二季除了成屋銷售外，還有329檔期公開的新案繪上品加入，營收展望樂觀。法人評估，永信建今年完工案量達65億元，手中還有成屋超過百億元，第一季營收達到30億元，第二季在高雄房地產市場暢旺下，營收可和第一季持平，全年營收有機會超越去年的82億元，EPS也可望優於去年12.55元。

海悅4月營收為5.12億元，年增40.78％，累計1到4月營收27.9億元，年增188.14％。好業績推動海悅股價突破200元，3月以來股價漲幅達到100.9％。

海悅2023年EPS為13.86元，持續累積代銷建案，保持市場靈敏度，藉由大數據資訊來精準投放，口碑行銷引起全台代銷漣漪效應，去年轉投資皇普建設和認列大華建設私募普通股，成績優異。