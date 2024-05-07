2024報稅》基金節稅有撇步 投資大戶可善用免稅額調配境內外部位

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

境內外基金報稅需留意之處

國人持有境內外基金總額至3月底已突破11兆元，創歷史新高，基金投資已成國人重要理財方式，產生的獲利與利息，對稅負的影響也日益提高。基金資本利得與利息所得的稅率與優惠，會因基金註冊地是境內和境外有所不同，專家建議易達課稅門檻的基金投資大戶，可適度調配境內外基金部位。

基金業者表示，買賣註冊地在台灣的境內基金，產生資本利得目前免稅。至於基金配息，如來源為投資國內的股票，可選擇併入綜合所得稅或分離課稅，併入者享免稅額8.5％、上限8萬元，分離課稅稅率則為28％；如來源為投資國內的債券，則採分離課稅，稅率10％。

如果來源為投資海外的股票或債券，則納入海外所得一併計算。買賣註冊地在台灣以外國家的境外基金，產生的資本利得或配息，均納入海外所得，適用最低稅負制規定，一般來說，不同基金同一年度的買賣損益可互抵，且單一申報戶的全年度海外所得合計數達100萬元以上，才要申報，未達100萬元者，免予計入。

基富通總經理王浩宇說明，投資大戶因資金部位大，容易達到課稅門檻，建議適度配置在累積級別的境內基金，如有資金需求時再獲利了結，能有節稅效果。至於有現金流需求的退休族，每月領息若超過2萬元且配息來自同一檔投資國內的配息型基金，也要留意健保補充保費的課題，所以可適度分散到投資海外的配息型基金。

國泰投信指出，對高資產人士來說，想要有固定收益又不想因股利所得增加而多繳稅，可以考慮債券型ETF及其他海外基金商品。