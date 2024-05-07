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群崴國際工業邊緣管理系統 卓越

代理FactoryTalk Edge Manager，可從任何地方大規模啟用、設定和監控裝置，無需安排管理員造訪遠端工廠

  • 工商時報 陳逸格
●FactoryTalk Edge Manager提供具有零信任模式的出色安全態勢，為複雜的使用情境帶來彈性，並以軟體即服務（SaaS）的簡單性滿足各種硬體需求。圖／擷取自美商Rockwell Automation
●FactoryTalk Edge Manager提供具有零信任模式的出色安全態勢，為複雜的使用情境帶來彈性，並以軟體即服務（SaaS）的簡單性滿足各種硬體需求。圖／擷取自美商Rockwell Automation

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FactoryTalk Edge Manager為一款智慧型集中式邊緣管理及規劃解決方案，可透過雲端從任何地方存取，其可從單一虛擬管理介面為邊緣裝置管理和應用程式部署帶來更高的生產力和效率，提供具有零信任模式的出色安全態勢，為複雜的使用情境帶來彈性，並以軟體即服務（SaaS）的簡單性滿足各種硬體需求。

FactoryTalk Edge Manager為美商Rockwell Automation開發出的一款智慧型集中式邊緣管理及規劃解決方案，可透過雲端從任何地方存取。代理商群崴國際表示，其優異之處在於幫助OT管理員以智慧化的方式從任何地方大規模管理工業邊緣裝置及應用程式，能輕鬆地從任何地方大規模啟用、設定和監控裝置，無需安排OT管理員造訪遠端工廠，可以輕鬆為邊緣裝置提供支援並能為類似的設備輕鬆設定預設檔案，以進行一致與更安全的部署。

上線後，可以根據您的專屬商業需求將裝置作為裝置組進行管理，並從任何雲端位置以精細的畫面呈現所有邊緣裝置的狀態，最重要的是即使在失去邊緣網路連線時，也不會失去控制，因為生產力會在網路連線還原後自動更新。群崴聯繫電話：桃園（03）356-3822、台中（04）2335-7507、高雄（07）222-6009。群崴官網： www.transwell-int.com.tw。

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