東元電機深化公司治理 獲殊榮

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臺灣證券交易所公布112年度第十屆「公司治理評鑑」結果，東元電機（1504）從952家上市公司中，榮獲前5％的最高榮譽，肯定了東元電機長久以來致力於公司治理制度之決心與成果。東元電機邱純枝董事長表示，持續深化公司治理，提升企業永續發展，是東元一貫的經營理念，值得股東信賴，而經營團隊也將為股東追求最大利益。

東元電機成立公司治理中心以來，不但設有專任主管並協同包括公司治理暨永續委員會在內的11單位逾20位主管和成員一起投入，以共同成就公司治理為目標，而在近年企業關心的智財管理上，也導入台灣智慧財產管理系統（TIPS），並經第三方驗證。

這些成果都成為評鑑中的前段班，且力求落實公司治理規範，年年精進。

東元在公司內部設置有推動永續發展專職單位，並在國內外各項永續評比表現優異，都成為公司治理評鑑的加分項目，包括依氣候相關財務揭露建議書（TCFD）架構、揭露對氣候相關風險與機會之治理情況、投資於節能或綠色能源相關環保永續之機器設備和產業等。東元獲得的國內外的永續獎項中，不但連續10年榮獲TCSA「臺灣企業永續獎」，更連續4年入選道瓊永續指數新興市場成份股，以及S&P永續年鑑。

值得一提的是，東元電機持續支持國內文化發展，包括2003年起持續推動原住民傳統古謠舞蹈祭儀等文化傳承與數位典藏，每年近40個團隊，執行傳習時數達1萬小時以上，年投入金額600萬元以上，而深獲好評的驚嘆樂舞饗宴，年投入金額400萬元以上，已持續辦理20年，是上市公司中少數持續投入大量資源，從事國內文化發展的案例。