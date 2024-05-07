降息仍可期 7檔債券ETF爆大量

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4月成交量逾萬張長天期債券ETF表現

美國聯準會5月初決議基準利率維持不變，且會後聲明指通膨要回到目標恐需更長時間，並表示目前利率政策不太可能轉向升息。法人觀察，隨降息時點持續接近，債券ETF吸引力不墜，國內20年期以上美國公債ETF，有七檔4月平均成交量都在萬張以上，交投就是熱。

這七檔包括元大美債20年、國泰20年美債、統一美債20年、中信美國公債20年、群益25年美債、永豐20年美公債、富邦美債20年，尤其元大美債20年、國泰20年美債更達5萬張以上。法人指出，元大美債20年（ 00679B）4月成交量大，主要該檔為規模最大、受益人數最多的美債ETF，且即將在5月17日除息，這次配息換算年化配息率約4.7％，債息不輸金融股配息，再加上未來資本利得空間，吸引投資人逢低買進布局。

永豐20年期以上美國公債ETF基金經理人林永祥表示，美國通膨增率高於預期，加上市場預期聯準會恐暫維持高利率，美國10年期公債再度彈升至4.6％，價格來到相對低點，且升息機會小，債券價格往下機率不高，此時布局債市相對有利，且長天期債券更有資本利得空間的機會，是近期長天期債券ETF成交熱絡主因。

相較於直接投資債券，債券ETF是相對便利的投資工具，同時能夠有效分散單一標的風險，提醒雖然債市具備降息利多的投資利基，但通常升息過後，經常伴隨經濟疲弱，應優先以信用評級較佳的債券為布局核心，如美國公債等，降低債券違約風險。

中信美國公債20年（00795B）經理人張瓈尹認為，今年以來長天期美國公債ETF買氣熱絡，主要是利率政策一旦轉向降息循環之際，最直接受惠的是美國公債，尤以存續期間較長的長天期受惠程度最高，後續資本利得的空間也就愈大。

美國4月非農就業報告意外降溫，市場重燃降息希望，在降息趨勢尚未改變下，可伺機分批布局，待正式啟動降息循環，有機會息收兼顧利差。