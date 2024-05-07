Fed唱鴿 投等債基金湧錢潮

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美國聯準會最新利率政策按兵不動，同時釋出偏向鴿派言論，美債殖利率出現回落，牽動債市資產表現。根據最新統計，美銀過去一周投資級債基金恢復過往動能，再度迎來13.2億美元淨流入，統計從年初至今，包括投資級與非投資級債基金整體仍呈資金淨流入，其中投資級債已累計吸引857億美元進駐，僅新興市場債基金則為淨流出。

安聯美國短年期非投資等級債券基金經理人謝佳伶表示，市場近期持續修正對聯準會降息幅度的預期，牽動金融市場表現並帶來波動。對聯準會來說，包括薪資、就業與消費等數據應為今年的重點觀察指標。另美國年底總統大選在即，在政策上仍有機會以包括降息、放緩縮減資產負債表等作為，利於經濟與股匯市。

若進入降息，殖利率曲線應會轉趨陡峭，不過美國10年期債券利率易受包括市場情緒、經濟數據、避險需求、交易需求與通膨預期和發債等因素影響，波動較大不易掌握，短天期利率相較之下則主要跟隨聯準會的利率變動、穩定性相對較高。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克指出，美國經濟仍屬強韌，支持不需要急於降息，但利率維持於偏高水位對投資不全然是壞事，尤其是對追求收益的投資人，反而增添投資機會，相較於2022年升息前，美國10年期公債、投資級債與非投資級債的殖利率曾一度低至約0.5％、2％與4％水位，反觀現今不需承擔非投資級債的高風險，便可收取4％～5％公債收益。

投信法人強調，在美國主要債券資產中，非投資級債目前平均收益率約為8％，與股票相較具下檔保護，美國非投資級債整體再融資風險低，發債公司致力於降低債務比重，故整體信用體質仍佳，評估今年違約率大幅攀升機率較低。