外資買超11億美元 台股上周吸金度 亞股NO.1

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外資對亞洲股市買賣超金額

美國聯準會主席鮑爾排除升息可能性，加上美國4月非農就業數據疲軟，提振市場情緒，美股主要指數上周收紅。法人指出，從資金流向來看，外資上周買超台股11億美元最多，其次是南韓4.7億美元、印度1.4億美元，但泰國、印尼、菲律賓、越南則是賣超。

中信成長高股息（00934）經理人張圭慧表示，隨美國4月非農就業報告意外降溫，加上聯準會表態不升息，投資人重燃降息希望，有利股市評價回升，目前英特爾、蘋果等科技大廠接連公布財報，市場靜待輝達（NVIDIA）業績及財測展望，將牽動台股AI及半導體族群表現，投資人可趁勢布局追求成長且高配置電子科技股的相關ETF，後市仍有表現空間。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋指出，近期匯率面、政治面等負面消息大致已在前波修正中逐步反映，越南股市正呈現穩步上漲態勢，流動性也相對提升，市場情緒有漸趨穩定現象。

群益印度中小基金經理人林光佑分析，印度景氣擴張態勢不變，製造業與服務業PMI不僅處在擴張水準之上，更雙雙寫下擴張的歷史最長紀錄，預估今、明年的GDP成長率也在全球主要經濟體中保持冠軍地位，基本面表現扎實，在基本面的支持，及政策題材可望持續發酵下，對於印度後市表現仍正向看待。

富蘭克林證券投顧認為，印度經濟成長動能強勁，未來對於全球經濟成長的貢獻度將持續擴大，而印度企業也擅於將本國高經濟成長率轉化為高企業獲利成長率，未來兩年印度企業獲利年複合成長率有望達雙位數水準，將能推升印股續揚。

此外，印度目前正處國會大選選舉期間、市場態度可能較為觀望，不過印度總理莫迪可望取得第三個任期，預期未來將繼續實施有利市場的政策，選後不確定性降低有助資金回流印度市場。