非投資級債 伺機進場

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

全球非投資等級債券基金績效

根據市場預期，歐洲央行降息幅度將高於美國，投信法人認為，由於美國金融條件寬鬆程度，相當於美國升息前水準，顯示即使實際上並未降息，但金融市場早已呈現寬鬆狀態，且流動性充裕，加上企業基本面動能持續轉強，可留意非投資級債進場機會。

日盛全球創新科技非投資等級債券基金研究團隊指出，貨幣政策目前為止控制得宜，後續央行也將依據數據進行動態調整，目前總經及政策的基本情境仍對債市具一定支撐，且債券殖利率仍高，技術面顯示各年期債券處於超賣，在違約率維持在低於長期平均的水位之下，評價面仍具相當吸引力。科技企業基本面正處於復甦上升階段，並持續投資技術研發及應用，預計科技債將會受益產業提升利多，可關注科技非投資等級債券後市表現。

台新策略優選總回報非投資等級債券基金經理人李怡慧表示，目前普遍共識是下半年美國將展開降息動作，對非投資等級債為長多，目前多數非投資等級債券價格在大幅修正後，逢低買點浮現。現階段非投資等級債市場殖利率來到歷史上高水準，非常具有吸引力，高殖利率足以補償風險損失，是很好的進場點位。此外，目前違約率尚未拉升，但債券價格已經被過度拋售，建議逢低布局基本面佳的公司債。

由於美國結束升息，再融資活動非常活躍，且明後年到期的債券利率低於3％，但市場上再融資水平高達6％至7％之間，預計換券後債券的票息收益會增加。操作上可採取同發行人舊券換新券的方式，使基金收益率提升，在債券選擇上，首選公司依時程執行債券買回、商業模式穩健的發行人。

PGIM保德信美元非投資等級債券基金經理人張世民強調，目前美國非投資級債的殖利率隨著近期美債利率的彈升，再度超過8％，高於2010年以來的長期平均6.69％，看好美非投等債的高殖利率水準，能提供穩定的收入來源，並創造投資優勢。加上今年仍有降息的可能，市場對於鎖住高利的債券需求逐漸回溫，美國非投等債發行量亦可望逐步回升，提振市場熱度。