美股前景俏 可分批布局

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美國經濟維持韌性，企業獲利動能增強，軟著陸已為共識，但因通膨僵固性持續，聯準會官員態度轉鷹，今年第一次降息時點可能延後。

法人表示，觀察過去聯準會最後一次升息後，美股表現多亮眼，投資人可分批布局。

台新ESG環保愛地球成長基金經理人蘇聖峰指出，部分聯準會官員雖對通膨恐居高不下感到不安，但幾乎一致認為今年內降息並無不當，市場對下半年展開降息普遍具共識，將激勵美股中長線漲升行情，建議可利用短線的拉回分批布局美股，或定期定額長線持有。

景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭認為，市場合理預期年底前後將降息一次，這應會是基本情境，要想進一步降息，就需要數據顯示抗通膨取得更大進展。

趙耀庭表示，即使第二季通膨數據仍然較高，但不像第一季那麼嚴重，聯準會仍將採取被動態度且可能會在更長時期內保持利率高點，美元或許保持強勁。展望未來，所有目光仍全部集中美國未來幾個月的通膨數據。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯分析，相信生成式AI有潛力增強所有商業領域的各種形式創意和知識工作，並在第四次工業革命中釋放創新週期。對於尋求參與生成式AI的投資人，可參考一些關鍵因素。

首先是資料為王，能存取獨特、大型、複合資料集的公司將擁有優勢；其次是模型建置成本高，擁有財力和必要運算能力使用AI的公司，將脫穎而出；三是AI人才取得，擁有強大團隊的公司將在開發和部署生成式AI解決方案上享有顯著優勢；四是提供價值，那些能創造出無縫用戶體驗，以推動新營收或生產力來源的公司，將贏得這場持久戰。

第一金全球AI人工智慧基金經理人李坤憲強調，全球金融市場中確實存在沾到AI題材就大漲的泡沫化類股，但這樣的情形並非廣泛存在，各主要科技指數預估本益比仍處在五年均值附近，顯示股價仍無高估跡象，多數AI企業發展仍享有業績與獲利等基本面支撐，加上AI新技術、新產品光速推進，強勢對決股價泡沫形成局面。