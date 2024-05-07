有錢人繳稅 愛用刷卡分期

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有錢人的繳稅理財法

有錢人跟你想的不一樣，5月報稅月，銀行業者觀察，高資產客戶會將資金調度發揮最大功用，除動用已達目標、可獲利了結的投資資金繳稅外，還善用刷卡分期0利率或低利貸款來延遲付款，再將還沒付款、繳稅的資金用來投資，有機會將繳出去的稅賺回來。

銀行業者指出，資產高淨值客戶面對繳稅的支出需求，除非手邊資金不足或正好有已達標的投資項目，才會動用可獲利了結的投資資產，如外匯、股票、債券等，否則通常會傾向使用可分期付款0利率的信用卡，分越多期越好，因為可分批付款，延後現金流出，將還沒付出去的錢運用在較有把握的投資項目，像是高利定存、穩定息收的債券；若剛好還有其他資金運用需求，也可能考慮申請低利貸款，將資金用來錢滾錢，把繳出去的稅賺回來，同時放大財富。

財經作家夏綠蒂表示，在財務健全情況下，分期0利率，越晚繳越好，這樣就能先把錢拿去投資賺取財富，至於輕鬆節稅，建議可善用扣除額與免稅額，扶養父母或小孩，其次是投資股票股利所得扣抵額，投資股票不僅有投資報酬，還能發揮節稅效用。

刷卡繳稅分期0利率方面，星展銀行建議，使用信用卡繳納綜合所得稅，除免手續費，還可利用單筆綜所稅達10萬元分3期0利率、滿30萬元分6期0利率、滿50萬元分12期0利率。

滙豐銀行則提供給卓越理財尊尚貴賓獨享，刷卡繳稅達1,000元以上，就可分9期0利率優惠，或18期0.88％利率，最長可分30期，分期利率1.88％。

若同時有繳稅和其他的資金用途，渣打銀行推出最高額度600萬元、還款期間最長七年的信貸專案，前三期年利率固定0.1％，6月30日前免手續費，以貸款10萬元計算，前三個月月付利息約不到10元。

永豐銀行推出最高額度800萬元，首期年利率0.01％，免手續費的繳稅季貸款優惠案，提供客戶周轉、裝潢、購屋、理財等資金運用更彈性。