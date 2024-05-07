公股銀推美元定存 優利逾5％

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公股銀續推美元定存

市場估美降息時程將延後，公股銀行續推美元優利定存，天期大多以3個月、6個月期為主，年利率都拉至5％以上。其中，合庫銀行最高，3個月年利率5.35％、6個月年利率5.15％；華南銀行1個月最高5.35％，3個月最高5.32％；兆豐銀行3個月利率5.18％，6個月利率5.08％。

合庫銀推的美元優惠定存專案限時從本月6日至31日，只要是新資金，不論是新結購、自他行匯入皆可，達門檻後，數位存款帳戶最高3個月年利率5.35％、6個月年利率5.15％；非數位存款帳戶最高3個月年利率5.30％、6個月年利率5.10％。

華銀至6月28日前推出階梯式美元定存專案，不分個人及法人戶（限DBU戶），無金額上限，二種存期、三段階梯式優惠利率，專案期間以新台幣結購或自他行匯入的美元新資金，依金額區分不同級距，單筆定存最低起存額5萬美元、10萬美元及30萬美元以上，1個月期分別有年息5.25％、5.30％及5.35％利率，3個月期分別有年息5.22％、5.27％及5.32％利率。

兆豐銀至6月12日前推限時線上美元優利定存專案，起存門檻最低3,000美元，存款金額無上限。且為落實節能減碳，這次限透過行動銀行APP或全球金融網（GEB）網頁版的數位管道承作，美元定存3個月優惠利率5.18％，6個月優惠利率5.08％。

公股銀主管提醒客戶，外幣定存須自行評估匯兌及利率風險，如未屆到期日而提前解約者，將無法適用專案優惠利率，建議客戶妥適規劃資金運用後再申辦。

公股銀評估，目前新台幣偏弱，但市場預期聯準會下半年有很高機率降息，預計屆時美元將因降息走弱，新台幣有機會轉強，若有買美元實質需求，可趁新台幣升值時分批買入。整體來看，美元上半年溫和表現，建議首重資產配置，除美元資產，也可分散投資在部分非美元資產。