鎖定母親節、旅遊 銀行 衝刺信用卡消費成長

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公股銀第二季將以母親節、暑假旅遊規劃及稅款簽帳為重點項目，將全力衝刺信用卡消費，各銀行的策略也多以旅遊相關為主，並搭配分群經營，如拉高頂級卡的優惠與尊榮感，一般客群則提供更貼近民生的優惠。

土地銀行分析，預期今年以海外旅遊、餐飲業及百貨業為刷卡貢獻主要來源，因此主要是以這些類型消費辦理主要促刷活動。

第一銀行主管強調，今年持續看好海外旅遊商機，鎖定旅行社及航空公司提供高額回饋，聚焦主力卡別結合海外、國內精選通路優惠推廣，預期今年第二季與全年度信用卡簽帳表現將可較去年同期呈雙位數成長。第二季信用卡發展重點仍將續攻海外旅遊市場，並鞏固國內餐飲、網購、百貨與交通等民生消費，以及滲透高資產客群保費規劃。

華南銀行預期，第二季預期信用卡簽帳成長維持向上趨勢。第二季將持續提供旅遊優惠，於全台旅行社、航空、國內飯店住宿及訂房網累積消費達門檻送超商券或行李箱，另與旅遊平台合作，提供特色行程、體驗旅遊、景點門票、租車等旅遊規劃所需服務優惠，爭取旅遊客群使用。

彰化銀行今年以提升信用卡有效卡數及消費簽帳成長為目標，並分別針對頂級卡客群及一般消費客群分眾深度經營。

頂級卡方面，提供海外消費、餐飲及尊榮權益優惠吸引頂級卡友持續動卡消費。在一般消費客群除主打各信用卡特色外，將藉由與各大異業通路深化合作，提供更多樣化民生消費優惠，帶動客戶刷卡，希望達成全年度刷卡雙位數成長。

民營銀行中，遠東商銀Bankee社群銀行推出「海外旅遊分期神卡」，包含海外刷卡最高3％現金回饋無上限，國內最高1.2％現金回饋無上限。刷卡消費滿額3,000元，即可使用慢慢付功能，首期繳款最久可延長至60天。此外，旅遊平安險保險金最高2,000萬元，單趟機場接送728元。