歡慶50周年 信保基金舉辦公益淨灘

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中小企業信用保證基金長期致力於ESG，在歡慶50周年之際，特別在5月4日舉辦「愛鄉土‧護地球」公益淨灘活動，期能透過實際行動，喚起大眾對環境保護的重視。該活動由信保基金董事長魏明谷、總經理吳莉芬，帶領百餘位員工及眷屬一同參與，以實際行動保護海洋資源；同時也參訪信保基金的保證戶－「太平洋自行車」，深度與企業交流。

信保基金成立在1974年7月9日，50年來默默支持中小企業的融資保證需求，為慶祝這個重要的里程碑，特別舉辦一系列公益活動，第一站是參訪李國鼎故居，一同追本溯源，了解李國鼎資政與台灣信用保證制度的密切關聯，透過信保基金成立，帶動中小企業蓬勃發展和台灣經濟起飛。第二站則在日前舉辦公益捐血活動，獲得員工和民眾熱心響應，現場並設有「認識信保」活動，提供企業融資諮詢服務，為企業提供融資和信用保證的建議。

信保基金董事長魏明谷表示，公益淨灘是系列活動的第三站，以「愛鄉土‧護地球」為主題，員工和眷屬、大人和小孩一起捲袖俯身淨灘，是信保人凝聚ESG永續家園和實踐社會參與的一堂非常重要的環境教育體驗課程，也希望透過實際行動，喚起大家對環境保護的重視。

活動還結合了參訪太平洋自行車，太平洋自行車長期提倡ESG與投入精進更環保的淨零碳排製程，博物館內更收藏近300台來自世界各國「活的」（Living）自行車，是當代世界自行車科技的縮影，透過參訪和交流，期與企業一同攜手實踐綠色生活，推動環境永續發展。

信保基金是國家經營的中小企業融資保證專責機構，作為企業與金融機構的融資橋樑，提供企業融資保證是「助人為快樂資本」。信保基金不但協助企業接軌ESG，並鼓勵信保同仁落實ESG，未來信保基金仍將持續投入活動，一同發揮正面影響力，一起贏向永續未來。