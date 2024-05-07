第一金投信：AI前景樂觀

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5月FOMC會議六度停止升息，不過降息預期再向後遞延，美國10年期公債殖利率彈升至4.5％以上，壓抑科技股評價，第一金全球AI人工智慧基金經理人李坤憲指出，近期科技大廠重點財報觀察，首季營收、獲利持續成長且優於預期，主要受惠AI、雲端業務高速成長，加上成本控制奏效，股價表現受壓抑，主因殖利率彈升壓抑評價，也反應營收與獲利展望成長延遲情形，李坤憲強調，AI需求強勁，資本投資量能增加，不過，科技大廠產能仍待擴充以滿足需求缺口，若產能提升，將有助營收獲利展望回復成長力道，整體投資前景樂觀。

4月中旬以來，科技大廠財報陸續公布，AI重點企業首季營收、獲利持續成長且優於預期，包括微軟、Google與Meta等，李坤憲說，AI重點企業首季營收、獲利成長動能主要來自雲端服務、AI需求擴散至用戶端等帶動，像微軟營收達618.6億美元，年增17％，高於市場預估，每股盈餘2.94美元，年增19.92％，其中微軟雲端營收成長23％，Azure營收成長更達31％，AI需求加速雲端收入成長。

從企業投資與資本投入情形觀察，李坤憲分析，各大廠紛紛追加資本投入，驅動雲端設備、AI基礎建設擴增，以鞏固各公司領導地位。以微軟而言，AI需求高於可用算力，凸顯用戶端需求強勁，帶動資本支出增加，第一季微軟資本支出達120億美元，預估全年每季至少等於或高於首季支出規模。

AI需求強勁，不過產能建置尚未到位，成長展望受到影響，同時可能延續至第四季度，不過，李坤憲強調，成長展望未如預期並非需求減緩，而是需求未獲滿足，也代表未來產能建置一旦到位，成長力道可望持續提振回升，近期股價大幅震盪也提供投資人逢回承接的機會，看好AI產業趨勢向上，投資前景積極正向，投資人不妨採取定期定額，掌握AI成長動能投資機會。