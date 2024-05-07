華銀推美元定存專案 最高年息5.4％

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為豐富客戶多元的外幣資產配置需求，華南銀行自即日起至6月28日下午3點30分止，推出階梯式「美利成雙 三率報喜美元定存專案」，不分個人及法人戶（限DBU客戶），無金額上限，兩種存期、三段階梯式優惠利率。

專案期間凡以新臺幣結購或自他行匯入之美元新資金，依金額區分不同級距，單筆定存最低起存額5萬美元、10萬美元及30萬美元（含）以上，1個月期分別享年息5.25％、5.30％及5.35％利率，3個月期分別享年息5.22％、5.27％及5.32％利率，客戶可依據自身理財需求充分配置資產，享優利荷包抗通膨。

華南銀行於本次專案另針對符合領航會員資格的會員，於專案期間以新資金臨櫃辦理美元定存，單筆定存承作最低起存額30萬美元（含）以上，分別享1個月期年息5.40％利率及3個月期年息5.37％利率之尊榮禮遇。

此外，為持續廣推客戶體驗數位化通路，專案期間DBU客戶透過華南銀行+APP或網路銀行承作美元定存，不論新舊資金單筆承作定存僅需3,000美元（含）以上，分別享有1個月期年息4.70％及3個月期年息4.68％優惠利率，本項優惠承作總額上限為1億美元，額滿即提前終止。

華南銀行本次推出的方案除享利率優惠外，若新資金係以新臺幣結購，再享牌告賣出匯率3.5分減碼優惠。專案詳情可參閱華南銀行官網熱門活動查詢或逕洽各營業單位。