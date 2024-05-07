王道銀行暑期種子實習計畫 招募中

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為了協助並拔擢優秀的清寒學子，王道銀行（O-Bank）舉辦「2024年暑期種子實習計畫」，即日起邀請各大專院校升大三以上或研究所之家境清寒學生報名參加，錄取者可於王道銀行總行實習六周，實習期間月薪新臺幣27,470元，表現優異者除了有機會獲得每學期新臺幣5萬元之獎助學金之外，畢業後將會直接進入王道銀行任職。

不少清寒學子在暑假常陷入應該選擇打工賺錢或參與實習的兩難，一方面希望打工賺取生活所需，另一方面又希望藉由實習增加未來就職的競爭力。

為了幫助清寒學子，王道銀行自2015年起開辦「暑期種子實習計畫」，提供其兼顧薪酬和實習機會，今年已邁入第九屆，將提供六周的有薪實習機會，升大三以上或研究所學生，且具備清寒證明、低收入戶證明或中低收入戶證明者，不限科系皆符合申請資格。

為了進一步鼓勵優秀的實習生，王道銀行今年持續推出優秀實習生獎助學金計畫，實習期間表現優秀且領有政府低收入戶或中低收入戶證明之實習生，王道銀行將自錄取通過時起，提供每學期新臺幣5萬元之獎助學金至畢業為止，至多錄取兩名，獲選者畢業後將會直接於王道銀行任職。

王道銀行企業永續暨溝通處副總經理張倫瑋表示，該行暑期種子實習計畫以教學與育才為目的，規劃完整的培育課程和單位訓練，前2周提供扎實的銀行業務與金融專業知識課程，後4周則依據實習生的興趣與潛能安排至單位實習，並搭配輔導員教學制度，促進學生培養銀行專業知識和職場競爭力，有助開啟職涯發展的第一步。

王道銀行「暑期種子實習計畫」即日起至5月19日止受理報名，至多錄取五名學生，實習期間為7月1日至8月9日，對銀行業務有興趣者皆可申請。