玄奘大傳系 直播全中運男網決賽

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全中運網球（硬網）男子團體冠亞軍決賽於日前假台北內湖網球中心開打，玄奘大學大眾傳播學系賽事直播團隊於現場進行直播。

由於兩隊實力接近，比賽時間不斷延長，戶外高溫加上盆地環境與熱島效應使得體感溫度飆破32°C，熱翻眾人。選手因賽制需要換人，但直播工作無法臨時頂替，同學們送補給遞濕巾、互相加油，也打破目前團隊戶外直播賽事最長紀錄，堅持至直播結束後同學紛紛表示這過程太累太難忘，但也很驕傲團隊做到了。

玄奘賽事直播團隊由大眾傳播學系師生組成，成員從大一到大四，藉由課程讓學生了解各種不同賽事，並著重訓練學生影音拍攝與製作，培養直播技術與運動行銷的能力。

為提升本屆全中運、全大運網球賽事專業度與可看性，團隊邀請到國內知名網球主播劉虹蘭擔任賽評，劉虹蘭除授課外更近身指導，同學們邊做邊學，是課堂中無法給予的實戰經驗。

玄奘大傳系近幾年在體育署「運動傳播人才培育計畫」支持下，成果獲得產、官、學界的肯定，2023年與國內運動頻道指標「愛爾達電視台」簽署實習合約，雙方的合作是相當重要的里程碑，不但是對玄奘直播團隊的肯定，更重要的是聯手為運動傳播產業培育專業即戰力人才。

玄奘大眾傳播學系有先進的直播系統與設備，可針對不同賽事進行拍攝、短片宣傳及運動行銷推廣，透過實際參與各項計畫與專案，提升專業技能與未來就業競爭力。