Chinaplas國際橡塑展 紡拓會攜新光合纖 推彈性體新材料

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紡拓會縫製技術研發中心與新光合纖合作，在Chinaplas 2024國際橡塑展，推出雙方共同TPE彈性體新材料與紡織成衣產業應用。此次展會上，新光合纖再度與紡拓會攜手合作彈性體材料，綠色膠膜材料與紡織服飾領域的應用，更為公司旗下工程塑膠部的材料研發應用，進階擴展新產業領域，此次技術研發成果是首次在非紡織成衣領域的國際展會中曝光，率先在上海國際橡塑展聯合展出，契合國際市場對環境永續發展的承諾，技術創新開啟合作新篇章，爭取跨產業領域合作之國際市場的商機。

台灣紡織業致力於創新前瞻技術研發，推動低碳、減廢、永續，堪稱國際先驅指標；作為台灣的永續創新的先驅企業之一的新光合纖，多年來以聚酯為基礎，發展出多樣功能性新產品，其開發特殊規格的聚酯彈性體不僅滿足客戶高端產品的需求，更挑戰業界的創新極限。新纖展示長期研發recycle回收原料的PET、PBT、TPEE等材料，在汽車、鞋材與高性能材料的產業應用，此次展會中，展示與紡拓會共同合作的綠色材料創新應用的成果，特別在高階塑膠材應用在綠色低碳、易回收再生產品領域應用的領先地位，贏得來訪的國際客戶與參觀者更多的關注與興趣。

紡拓會技術研發促進「功能性紡織品循環產業生態系」引領新產業價值鏈的供應鏈夥伴共同合作，專利技術佈局，環扣高分子材料技術到無縫接合結構方法，將研發成果技術移轉與擴散至膜材製造廠、以貼代縫製程設備廠、紡織布料主副料廠以及整合功能性服飾與鞋材袋包廠，帶動紡織產業上中下游合作的產業循環生態系，提升台灣產業的國際競爭力