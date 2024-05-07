好閃！文華東方酒店10周年慶系列頂級美食饗宴星光熠熠

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香港文華東方酒店中菜行政總廚黃永強 ，將於5月30日至6月2日來台客座，與米其林一星「雅閣」主廚鄭國雄四手聯烹。圖／台北文華東方酒店提供

以六星級定位切入市場並打造全台頂級旅宿首選的台北文華東方酒店，將於今年5月18日迎接開業十周年。慶祝這別具意義的里程碑，酒店特別於5月推出一系列「星光熠熠」的餐飲活動，其中「Bencotto」義大利餐廳迎來亞洲餐飲界最具規模的年度廚藝盛事，與「ICSA 2024亞洲主廚高峰會」合作集結五位首度來台的亞洲頂尖名廚，與四位在地名廚聯袂獻藝，囊括高達十顆米其林星星的精湛廚藝，推出僅有兩場席次有限的極致餐酒晚宴。米其林一星「雅閣」中餐廳則跨海邀請香港文華東方酒店中餐行政總廚黃永強客座，與「雅閣」主廚鄭國雄四手聯烹打造星級盛宴。名媛貴婦最喜愛的「青隅」，則集結酒店各餐廳主廚巧思推出十周年限定下午茶饗宴。台北都會時尚男女青睞的「M.O. Bar」並推出十周年限定暢飲專案。「文華Cafe」推出四人同行、一位免費之五月壽星專屬優惠，邀請賓客一同慶祝酒店十歲生日，創造更多繽紛璀璨的美好回憶

台北文華東方酒店與「ICSA 2024亞洲主廚高峰會」合作，於5月17、18日在「Bencotto」餐廳分別推出僅有兩場、限量席次的「十手聯烹六道式極致餐酒晚宴」，集結了多達十顆米其林星級餐廳和名列「亞洲50最佳餐廳」（Asia's 50 best restaurants）或法國「La Liste」（全球1,000 家最佳餐廳排行榜）排行榜上共9位國際名廚，其中有五位是首次來台的日、韓星級主廚，三位台灣星級名廚，屆時將與「Bencotto」主廚艾曼紐．貝爾加莫聯手獻藝。

將5月17日獻藝的五位名廚中，來自日本和歌山的主廚小林寬司（Kanji Kobayashi），主持的「Villa AiDA」餐廳是米其林二星與綠星餐廳， 並名列「亞洲50最佳餐廳」排名。同時，因餐廳只有6個座位，因此也是日本關西地區「極度預困難」餐廳。來自韓國首爾的尹大賢（Yoon Dae Hyun）及金姬銀（Kim Hee Eun）夫婦是首爾米其林一星「Soul」餐廳雙主廚，該餐廳是以將韓國傳統烹飪與食材與現代料理結合，形成別具風味的創意融合聞名。以擁有自己風格「新亞洲料理」立足市場的田原諒悟（Ryogo Tahara）是台北米其林二星「logy」餐廳主廚，該餐廳在「2024亞洲50最佳餐廳」榜單內更獲「台灣最佳餐廳」的肯定。

將於5月18日炫技的五位名廚中，來自韓國的李駿（Jun Lee）是首爾米其林二星餐廳「Soigne'」主廚，該餐廳以融合了韓國傳統文化遺產和國際文化的首爾市為靈感，李駿並獨創「Episode menu」（劇集菜單），每三個月更換一次主題故事，為饕客帶來結合美食與故事的不凡用餐體驗。日本主廚坂本健（Ken Sakamoto）是京都米其林一星並列名「亞洲50最佳餐廳」排名內「cenci 」餐廳主廚，其菜單以時令和京都當地食材為主，主廚融合了日本的烹飪文化和精確性，並混合了「非典型義大利風味」呈現，為客人帶來非凡體驗。

另外兩位將與「Bencotto」主廚艾曼紐．貝爾加莫一起在5月18日聯手獻藝的，一位是台北米其林一星「Inita」主廚萩本郡大，另一位是台中米其林一星「鹽之華」主廚黎俞君。

台北文華東方酒店十週年慶，館內連續六年榮獲《台北米其林指南》一星殊榮的「雅閣」中餐廳，特別邀請香港文華東方酒店中餐行政總廚黃永強來台客坐，並於於5月30日及31日晚餐和6月1日及2日午晚餐期間攜手「雅閣」主廚鄭國雄師傅四手聯烹，精彩演繹傳統與現代粵菜多變風貌。

黃永強廚藝資歷逾40年，曾帶領香港怡東酒店的「怡東軒」餐廳首次摘星，更曾獲少數業界人士擁有、由中華廚藝學院頒發的「大師級中廚師」證書，以及香港旅遊發展局主辦的「美食之最大賞」所頒發的「至高榮譽金獎」及「金獎」。此次客座「雅閣」，黃永強將帶來香港文華東方酒店「文華廳」的經典佳餚，包括「八寶岩米釀一口乳豬」、「松茸愉耳黃耳燉雪蓮」、「玉鱗魚躍逐金波」、「薑茶奶凍‧黑白芝麻卷‧松子南乳酥」，以及賓客最愛拍照打卡的美點「 棋逢敵手」。鄭國雄則將推出「雅閣」名菜「25頭極品日本溏心極品鮑」、「羊肚菌花膠爆鹿兒島A5和牛」，以及「鮮蘆筍白玉炒東星班柳」。

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台北文華東方酒店／地址：台北市松山區敦化北路 158 號／電話：02-27156888

【禁止酒駕，飲酒過量，有害健康】

台北文華東方酒店10周年慶餐飲活動表