降息憧憬再起 標普那指齊漲逾1％ 美光猛升4.7％

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

投資人對於聯準會降息的憧憬再度升溫，帶動美國公債殖利率連日下跌，華爾街股市6日高開，道瓊工業指數升幅曾擴大至210點，其後一度蒸發大部分升勢至上漲13點，終場四大指數連續三日集體收漲，道瓊指數連四紅。

道瓊工業指數上漲176.59點，或0.46％，收38,852.27點；標普500指數揚升52.95點，或1.03％，收5,180.74點；那斯達克指數勁揚192.92點，或1.19％，收16,349.25點；費城半導體指數大漲104.26點，或2.21％，收4,820.45點。

美國勞工部於上周五公布數據顯示，美國4月就業報告的各項數據普遍減弱，非農業就業人數僅增加17.5萬人，較3月向上修正的31.5萬個顯著放緩，亦低於市場預期的24.3萬，且平均時薪升幅也縮小，顯示就業市場降溫。

就業數據數據重新燃起投資人的降息期望，帶動美債殖利率下降，10年期美債殖利率最多降3.86個基點，報4.4691％，對利率較敏感的2年期美債殖利率曾下降3.15個基點至4.7846％，其後轉漲。

另外，美國財政部本周將標售合計670億美元的10年和30年期美債，料將考驗市場對長期美債的需求。

摩根士丹利的分析師威爾遜（Michael Wilson）研判，本月15日將公布的美國4月份通膨數據，將成為美股後市和聯準會利率走向的關鍵，自上周五就業數據顯示美國就業市場放緩後，部分交易員預期聯準會最快將在9月開始將息。此外，他預估美國經濟仍有機會走向「軟著陸」或「不著陸」（no landing）。

本周為美國經濟數據相對清淡的一周，投資人將關注多名聯準會官員的談話。聯準會主席鮑爾上周意外釋出鴿派基調、稱當局下一步行動不大可能升息後，市場料將關注其他官員的立場是否與鮑爾一致。

里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）便於6日表示，他相信聯準會目前利率水準足以進一步抑制需求，讓通膨逐步回落至2％目標，當局將會多觀望一段時間才決定是降減息，惟貨品通膨的上升壓力仍存，導致今年來的通膨數據令人失望。

紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）則於同日指出，目前貨幣政策處於非常好的水準，隨著經濟成長放緩，整體經濟正在恢復至更好的平衡，預估今年將會降息，不過並未給出明確時間表。

個股方面，股神巴菲特旗下的波克夏海瑟威上季減持蘋果，巴菲特隨後稱此決定和美國政府將提高公司稅有關，未來仍將長期持有蘋果。蘋果6日開低走低，午盤曾跌逾1％，終場收跌0.91％，收報181.71美元，跌落連漲二日刷新的2月22日以來收盤高位。

晶片股整體持續上漲，投行Melius最新報告重申輝達的買入評級，帶動輝達收漲3.77％，連漲三日至3月26日以來高位，收報921.40；美光則獲Baird上調評級，由「中性」上調至「優於大盤」，並看好隨著記憶體定價上漲，美光今年股價將達150美元，激勵美光收漲4.73％，收報120.13美元。

龍頭科技股6日普遍收紅，Meta揚升13.72美元，漲幅3.04％，收報465.68美元；微軟上漲6.88美元，漲幅1.69％，收在413.54美元；亞馬遜攀升2.49美元，漲幅1.34％，收報188.70美元；Google上揚0.84美元，漲幅0.50％，收169.83美元。

台股ADR方面，台積電ADR上漲1.27美元，漲幅0.90％，收報142.83美元；日月光ADR下挫0.04美元，跌幅0.38％，收在10.49美元；聯電ADR下跌0.03美元，跌幅0.37％，以8.12美元作收。