天鈺環境永續基金會攜手海科館 首度育出五齡鱟

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天鈺環境永續基金會持續攜手國立海洋科技博物館、金門縣水產試驗所，今年辦理「鱟知鱟學公民科學行動計畫」獲得重大進展。該計畫呼應聯合國永續發展目標（SDG），與生物多樣性議題直接連結，首度成功育出五齡鱟。

這項計畫自112年啟動，30所學校超過500位師生共同成為「鱟保母」，參與為期近10個月的鱟苗孵育。透過觀察、飼育和紀錄，師生們不僅體會生命教育，更成為公民科學家，為海科館提供重要基礎數據。

經過一年來的努力，今年這批鱟魚終於成功孵化到五齡。經過研究分析，溫度是關鍵影響因素，較溫暖的環境有助於鱟魚脫殼成長。這項發現印證了透過長期數據累積和研究，技術層次確實持續提升。

放流當天，近800隻鱟苗在台南蘆竹溝漁港重返大海。現場有天鈺基金會林永杰董事長、海科館宋祚忠主任、台南漁港管理所和多位專家學者到場指導，並有13間鱟保母學校近200師生依依不捨地向曾經照顧的鱟寶寶道別。

蘆竹溝漁港是鱟魚賴以維生的重要棲地，但長期以來受到人類活動影響，使得鱟魚族群瀕臨危機。透過這項公民科學計畫，官方、民間和學校三方攜手合作，希望為鱟魚保育注入新的力量。

天鈺環境永續基金會表示，除了持續支持類似活動外，天鈺科技今年也將發布具體的生物多樣性政策和聲明，展現對此議題的重視和投入承諾；未來基金會將持續號召更多民間力量共同參與，為維護臺灣獨特的海洋生態盡一分心力。