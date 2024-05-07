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AMD 55週年創新里程碑 展望AI新紀元

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AMD擁有豐富的創新歷史，今年適逢AMD成立55週年，AI轉折點更為AMD帶來充滿機會的新世代。在慶祝這個里程碑之際，AMD回顧過去5年的創新成果，並對未來5年的AI時代充滿期待。

AMD自2019年50週年起就積極投資未來，在過去5年研發投資近4倍增長至59億美元；這些決策現在開始獲得回報，因為當前各產業對運算效能與AI運用需求與日俱增。

隨著市場大幅成長，AMD大舉擴招優秀人才，全球團隊5年內成長逾一倍，超過1.5萬名新進工程師。AMD也進行了數項戰略併購，包括賽靈思、Pensando、Mipsology和Nod.ai等，強化自行調適運算、高度可編程網路晶片及AI軟體實力。

憑藉領先的產品及架構優勢，AMD成功拓展業務範疇。包括30％全球伺服器和140部Top500超級電腦使用AMD技術;嵌入式解決方案促進各領域創新應用；以及遊戲機和百萬台AI個人電腦出貨量領先同業。

AMD總裁暨執行長蘇姿丰表示：「我們相信，未來5年的進步將源自開放產業體系及夥伴關係推動的真正創新。AMD具有廣泛的高效能運算與AI加速產品組合，以及多數市場客戶的深厚關係和開放軟體優勢，可滿足AI運算無止盡的需求。」

展望未來，AMD將轉向採用模組化IP與單一AI軟體堆疊設計策略，加速開發週期，並透過更多內部AI應用提升工程生產力。蘇姿丰認為，這是迎接改變與新思維的機會，期待發掘創新方法達成效能與效率最佳化。

AI正為科技業帶來新一波浪潮，勢必比網路更普及且更具影響力。值此創新轉捩點，AMD期盼與工程團隊、客戶及夥伴們共同開創自行調適運算與高效能運算的新世代。

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