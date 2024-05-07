5／7盤前》蘋果華為仙拚仙 台鏈吞大補丸

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台股今日盤前掃描的重點新聞如下，僅供參考：

利多因子：

●美國通膨與就業數據放緩有利聯準會（Fed）降息預期，美國四大指數上周五勁揚，外資6日在台股擴大買超216.63億元，並以台積電領漲，盤面上電子、金融、傳產輪動，加權指數終場上漲192點收20,523點，與歷史新高20,883點只差360點的距離。

彙整萬寶投顧董事長朱成志、華南投顧董事長儲祥生、台新投顧副總經理黃文清等三名師的看法，儘管6日終場漲幅收斂，但指數順利收復20,500大關，且520總統就職典禮兩周後到來，挑戰歷史新高點可期。

●今年上市櫃公司將有望配發超過2兆元的現金股利，隨著台股站穩2萬點，投資人積極參與除權息，目前146檔已除權息，55檔完全填權息，完全填權息率37.6％，以股本小、營運佳的個股完全填權息機率高，如華建、豐達科、健和興。

●美國4月非農就業人數低於預期，美元指數回落，人民幣反彈帶動亞幣趁勢升值，新台幣6日早盤一度站上32.2元，午後部分外資匯出，壓抑匯價升幅，終場收在32.347元、升2.9分，近期拉出一波連六紅，並創近三周新高收盤價，總成交量15.255億美元。

●外資4月雖淨匯出，但累計淨匯入餘額2,593.72億美元（約合新台幣8.44兆元），仍是歷史次高，且市場預估美國暫緩降息，台股520行情可期下，外資會回頭，5月應有新一波資金動能。

證期局強調三大看好：今年前四月外資仍淨匯入139.16億美元，是近16年同期外資累計淨匯入第一大；5月聯準會決議6月起放緩縮表，會後亦淡化升息可能；國內景氣復甦，台股成長動能穩健。後兩點都可能讓外資回頭。

●全球兩大消費性電子巨頭蘋果、華為選在今（7）日同一天舉行新品發表會，以自家最新產品「隔空較勁」。不過，兩大巨頭此次都不會發表新款智慧手機，主打筆電、平板、穿戴裝置，華為將推出與Apple Watch相似的智慧手錶Watch Fit 3，以及新一代平板MatePad。蘋果則會推出新一代iPad Pro及iPad Air。

綜合外媒報導，華為日前宣布7日在杜拜舉行「創新產品發表會」，包括新款可穿戴設備、全新MateBook系列筆記型電腦和MatePad系列平板電腦等。此外，也將在此次發表全新自研平板繪畫軟體「天生就會畫App」。

●品牌大廠新品較勁，蘋果、華為兩大科技巨頭均將於7日舉行發表會，同日發表新品備戰下半年銷售旺季，美系、陸系大廠互別苗頭，台系供應鏈搶啖新品拉貨商機，欣興、緯創、健鼎等多檔概念股看點十足。

●記憶體模組大廠威剛營運維持高檔，4月合併營收創歷年同期新高，年增逾8成達38.48億元。累計今年前四月合併營收為147.29億元，年增逾5成。

●股王信驊公布第一季財報，每股稅後純益（EPS）10.36元，一股賺一股，並創下近五季來新高。展望第二季，受惠於雲端服務供應商（CSP）需求強勁，信驊指出，AI伺服器迭代排擠效應緩解，傳統伺服器重獲訂單。

●在AI應用火熱帶動下，高頻寬記憶體（HBM）供不應求情形持續，TrendForce預測，2025年HBM價格將調漲約5％～10％，占DRAM總產值預估將逾3成。

●有「聯準會傳聲筒」之稱的華爾街日報記者蒂米羅斯（Nick Timiraos）近日表示，美國4月就業報告符合「金髮女孩」（Goldilocks，形容一切恰到好處）的特徵，即緩解經濟在今年第一季重新加速的擔憂，為美國聯準會（Fed）夏末降息保留一絲希望。

●美國降息時間預計延至下半年，公股銀初步統計，中央銀行3月底升息後，今年第一季SWAP（換匯交易）收益漲跌互見，上半年SWAP收益將可維持去年同期約9成，全年則視美國降息時點以及幅度，預計全年有望樂觀維持去年的8成以上。

●金融股「放閃」。金融指數6日收在1,911.37點，大漲2.19％，表現優於大盤的0.94％，金融指數再創2022年5月以來的二年新高，接下來將繼續挑戰2022年4月高點1,947.57點。

中信金去年稅後純益560.81億元，今年現金股利「大方給」，每股配發1.8元現金股利，創中信金現金股利的史上新高，拍板隔日股價就拉漲停，6日更來到36.1元，寫下近19年新高。前次股價突破36元已是2005年3月。

●電子、金融及傳產類股近期成推升台股動力，押對寶的台股ETF亦跟漲。據Cmoney統計，八檔台股ETF已創今年股價新高，其中，凱基優選高股息30今年來含息報酬率逾21％、元大台灣高息低波亦有14.9％，皆打敗大盤的14.46％，主要就是重壓電子、金融股。

●汽車金融雙雄和潤企業、裕融企業積極搶進東南亞市場，裕融除既有菲律賓據點新增醫療設備業務，去年再藉由100％子公司新鑫進軍馬來西亞，6日正式開業，初期主要聚焦醫療設備、工具機、營建設備與商用車融資租賃，將跨國複製台灣經驗，增加海外獲利貢獻。

●國銀新南向授信3月暴衝，金管會公布，授信餘額首季增加新台幣1,207億元，3月單月就新增645億元、占逾5成，前二個月共增加562億元，提前達到今年授信增加目標634億元，達標率190％。

金管會分析，能提前達標的主因是印度、越南、澳大利亞等國家授信餘額增加，這三國已成國銀今年放款三大熱點，主要是景氣回溫帶動台商資金需求。

●AI、電商持續放量出貨，帶動空運市場突破五窮六絕魔咒，6日起美國線運費逆勢小漲每公斤約10～20元，台灣飛美西運費達185～240元、飛美東運費達225～260元。

●中國大陸去年底宣布2024年起中止ECFA對丙烯等12項產品的優惠關稅，經濟部貿易署指出，石化業者為因應市場變化，正積極開拓新的市場，貿易署首次以「異業結盟」方式，協助我石化、橡塑膠機械及模具產業行銷國際，自6日起參加為期5天的「美國2024佛羅里達橡塑膠展（NPE）」。

●光寶科技在經濟部的楠梓科技產業園區投資100億元，興建二期的營運廠房之後，再加碼高雄，向經濟部產業園區管理局承租土地，規劃投資38億興建「高雄光寶大樓」6日開工動土，新投資將以符合綠建築、低碳建築嚴格標準，規劃成地上26層、地下4層兼具綠色與智慧科技的辦公樓宇，未來將融合美學與現代化設備，打造楠梓科技產業園區新地標。

●台積電設廠的原中油高煉廠區，包括已規劃為楠梓產業園區在內的169.5公頃土地，土壤自2022年各分區陸續解除列管之後，預定2025年9月全數完成整治，在此同時，交通聯外道路也投入231.25億元，包括新增的國道一號園區匝道聯絡道，預定2028年全部完工。

●大陸國家主席習近平6日與法國總統馬克宏在艾麗榭宮舉行會談，習近平會前於法媒投書，對法國農產品及化妝品業者送出大禮包，也對地緣衝突表達看法，認為中法應加強合作。

●中法歐三邊峰會6日在巴黎登場，三方針對貿易摩擦、俄烏戰爭等敏感問題交手。針對產能過剩等貿易問題，中國國家主席習近平表示，中國新能源產業不僅豐富全球供給，緩解全球通膨壓力，也為全球應對氣候變化和綠色轉型作出巨大貢獻。不論從比較優勢或全球市場需求角度看，「都不存在中國產能過剩問題。」

●美國第一季財報季即將步入尾聲，截至上周五（3日）為止，標普500成份股當中有高達80％企業發布財報，其中近8成獲利超預期，整體獲利較上年同期增長5％，創下2022年第二季以來獲利年增幅最高紀錄。

●今年以來英特爾股價每況愈下，近日該公司發表財測不如華爾街預期後，股價更跌至今年新低，但英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）對公司展現強大信心，自掏腰包趁低點買進大筆股票。

據基辛格提交美國證交會（SEC）的文件，他在4月29日至5月1日期間一共投資25萬美元買進8,100股英特爾股票，平均每股價格30.85美元。

●波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）子公司兼跑鞋製造商Brooks Running執行長謝里登（Dan Sheridan）近日表示，儘管目前主要營收來自於美國，但他們看好中國大陸與歐洲業績成長潛力。Brooks計畫今秋在上海開設中國大陸首家門市，之後也可能擴展更多據點。

●中國人民銀行最新報告顯示，大陸第一季GDP年增率5.3％超乎預期、各項宏觀經濟數據回溫，市場對經濟前景轉趨樂觀。調查顯示，第一季銀行家宏觀經濟熱度指數為35.4，較上季上升4.3個百分點，為連續兩季上揚。

●美元利率居高不下，美元利變壽險成今年壽險保單主戰場，今年至5月初至少已有六家壽險新推出至少11張美元利變壽險新保單，包含國泰、台灣、凱基、遠雄、台新、宏泰等壽險，5月最新宣告利率約在3.85％～4.05％不等。

●高股息ETF投資熱度不減，已公布配息金額的台股高股息ETF中，5月共有七檔將進行除息，其中有五檔年化報酬率都超過10％，最高者有17％，市場預計將吸引存股族持續搶進，資金動能不缺。

●富邦媒（8454）6日舉行法說會，總經理谷元宏對於momo全年營運，釋出下半年營收動能超過上半年、2024年的營業利潤率將略低於2023年的新展望。

●大立光營業報告書出爐，董事長林恩平針對今年的營運計畫指出，今年其產銷重心仍將集中在手機相機鏡頭產品，並在持續提高生產技術的同時，亦繼續擴大產能規模，以維持其在製造成本及產銷體系上的優勢和競爭力，並持續創造獲利成長。

●散熱廠股東會旺季到，雙鴻、泰碩搶頭香，股東會於5月24日率先登場，兩廠除雙雙在營業報告書中宣誓水冷是未來的趨勢，除既有的AI運算、雲端伺服、HPC等市場外，亦將擴及自駕車、充電、儲能裝置等新領域。

●慧洋-KY持兩大理由看多散裝航運後市，一是由於多地區域衝突持續，造成船舶繞道、周轉天數增加，又逢第二季南美穀物旺季，散裝船舶需求持續擴大；二是疫情期間散裝新造船數量遭貨櫃船排擠，今年散裝市場新增運力較過去幾年仍偏低，支撐運價。

●國泰建設攜手三井不動產集團的「台日地產龍頭」，位於新北市中和的首發案「META PARK」，挾著雙品牌光環、捷運地標、大基地、大尺度開發等優勢，今年1月初橫空出世，人氣、買氣雙雙開出紅盤，二期「METRO PARK」即將接棒登場，5月6日舉行開工動土典禮，中和捷運地標蓄勢待發。

●群光（2385）第一季獲利寫佳績，毛利率維持在20％以上的高檔，每股稅後純益約2.42元，均寫下歷年同期高點。展望第二季，鍵盤和電源出貨增長帶動之下，營收相比前一季可望有雙位數成長，全年營運逐季增長，毛利率有機會守穩在20％以上，獲利成長將優於營收成長。

●台股上市櫃企業法說會旺季如火如荼開展中，電子指標股獲得關愛目光，摩根士丹利證券指出，聯詠（3034）第二季營收與毛利率展望，加上對ASIC投資變化，將是牽動股價表現的重要催化劑（catalyst），歸納各種情境，研判聯詠法說後8成機率上漲，最高漲幅有望衝刺漲停。

●隨著4月營收公布截止的5月10日接近，不少上市櫃公司已經率先公告，一詮（2486）、威剛（3260）、永信建（5508）、鴻海（2317）等在公布營收後，股價再引發一波漲勢，法人表示，自美聯準會（Fed）因通膨數據趨緩，鴿派釋出今年仍會降息訊息，市場資金轉向青睞基本面。

●穎崴科技（6515）4月合併營收4.69億元，較上月成長達19.53％，累計今年前四月合併營收也較去年同期增加23.01％。該公司表示，單月及累計營收成長，主因全球AI及HPC客戶終端應用需求強勁，預期在AI、HPC、5G應用持續拉貨下，對全年展望看好。

●廣明（6188）6日董事會通過第一季財報及4月營收。第一季營收21.93億元，年減14％，稅後純益2.16億元，年增9.6％，每股稅後純益0.78元，年增9.8％。廣明4月營收6.59億元，年減5.38％。廣明子公司達明科技協作型機器人手臂今年需求明顯增溫，本周將赴芝加哥參加2024年北美最大自動化技術展，展示負載重量35公斤的大重量手臂TM30S新品，領先市場同級產品。

●富采（3714）公告4月營收，在多項應用步入傳統旺季之下，單月營收以22.35億元登20個月新高紀錄，年增幅擴大至20.9％，富采第一季已提升稼動率、拉高庫存迎旺季，稼動率為數個季度以來首升。

富采4月營收達22.35億元，月增10.8％、年增20.9％，為連二個月繳年、月雙增營收成績單，第二季首月開出營收佳績，累計富采今年前4月營收78.18億元，年增18.9％。

●銅箔基板廠聯茂（6213）公布第一季合併營收61.5億元，季減8.7％，年減1.7％；毛利率12.7％，季減1.4個百分點，年增2個百分點；歸屬母公司淨利1.54億元，季減52.9％，年增107.6％，每股稅後純益0.42元，聯茂看好今年營收、產能利用率可望逐季走揚。

聯茂表示，第一季受季節性及工作天數影響，營收呈現季減，然而進入第二季，在通用型伺服器需求回溫挹注之下，營運表現將重回成長軌道。此外，下半年將有高階PC/NB換機潮及新一代AI伺服器推動高階材料需求，預期今年營收與產能利用率皆可望逐季走揚。

●電源管理IC茂達（6138）公布4月合併營收為4.68億元，月減4.8％，營運動能暫歇。法人研判應為季節性因素調整，不過綜觀整體市場，PC庫存已有去化、屆換機周期，品牌業者逐步擴大AI處理器產品線；第二季起客戶將陸續推出新產品，軟體應用持續強化搭配皆有助益。茂達持續開發V-core、DDR5電源管理IC等產品，預估明年即可成功切入市場。

茂達4月合併營收4.68億，年增7.96％、月減4.8％；累計前4個月合併營收19.82億元，年增28.55％。季節性因素影響，營收動能不若首季強勁，然仍較去年同期呈現成長，庫存問題消除、走出谷底陰霾。

●軸承大廠新日興（3376）公布第一季財報，與去年同期相較三率三升，單季稅後純益為3.15億元，每股稅後純益1.68元，寫下六季新高紀錄。

根據新日興公布的財報，第一季營收達到28.89億元，毛利率、營益率17.81％、9％，稅後淨利率10.9％，與去年同期相較三率三升，單季稅後純益為3.15億元，季增71.12％、年增149.89％，每股稅後純益為1.68元。

●大山（1615）因台電強韌電網計劃釋單而受益，訂單滿載，去年EPS達3.21元，6日董事會決議每股擬配發2.88元股利，其中現金、股票各半；同時大山董事會也通過今年第一季財報，單季EPS達0.99元，創同期新高。大山股利、第一季EPS均暫居上市線纜業之冠。

●上銀4月營收20.2億元，創近七個月新高；前四月營收75.27億元改寫同期第五高；上銀5月產線連續第三個月加班，樂觀第二季營運優於第一季。上銀自結4月合併營收20.2億元，月增0.95％、年減6.07％，創近七個月新高；前四月合併營收75.27億元、年減4.54％。（中性看待）

●氣動元件廠亞德客-KY（1590）4月營收再創歷史單月新高，由於第二季進入氣動元件傳統銷售旺季，亞德客預期第二季營收將優於第一季。法人依亞德客第一季每股賺9.15元推估，第二季將可賺逾1個股本，今年合併營收上看350億元，全年有機會賺進4個股本，雙雙改寫歷史新高。

●華研音樂（8446）董事會6日通過今年首季財報，受惠疫後海內外演唱會持續舉辦，演藝經紀收入回升，首季合併營收2.57億元、年增5.1％，營業利益1.41億元、年增34％，稅後純益1.48億元、年增89.74％，EPS為2.8元，創同期新高。

●宇隆（2233）因新產品及加重非車用營收占比的助威，首季營運亮眼，合併營收8.65億元、年增10.9％，稅後純益1.49億元、年增53.74％，EPS達2.48元。

展望2024年第二季營運，宇隆對於整體營運，仍保持正向看法。宇隆憑藉著專精於精密金屬零件加工技術，以及導入高端生產設備與精密檢測儀器確保產品品質，加上具備各項品質認證，能配合客戶的全球供貨要求，持續深化汽車零組件市場。

●榮成（1909）受大陸工紙市場較為冷淡拖累，自結4月營收近42億元、年減0.04％，每股稅前盈餘0.01元。不過法人指出，榮成4月營運較3月有回暖，看好5～6月電商節將助推工紙價止跌，整體工紙行情下半年將明顯提振。（中性看待）

●市場需求回溫，紡纖上中游紗線廠先行，化纖、加工絲、尼龍廠宏益（1452）、集盛（1455）4月營收年增率都有3成以上。紡纖業者預期，產業景氣第二季可真正進入過去成長軌道，樂觀下半年還會比上半年好。

●欣高（9931）受惠子公司和欣國際轉投資「欣民權」建案完工認列營收，今年第一季營收大增至6.59億元，每股稅後純益0.51元，也年增45.71％。由於「欣民權」新屋持續銷售中，欣高第二季也可望有業外收益。

欣高董事會6日通過今年第一季財報，合併營收6.59億元、年增89.91％，EPS達0.51元，優於去年同期的0.35元。

●十銓（4967）6日舉行法說會，總經理陳慶文指出，該公司DDR5出貨增加，加上DRAM及NAND Flash價格連二季上漲，帶動十銓第一季營收及獲利跳增，第三、第四季旺季來臨，記憶體沒有降價的可能性，DDR5緩步墊高，估有15％～25％的漲幅；DDR4在庫存消耗完畢後，也會跟上DDR5的腳步，下半年漲幅應有3至4成。

十銓2024年第一季財報，合併營收29.94億元，較2023年同期大幅增長90.77％，稅後純益2.87億元，每股稅後純益（EPS）4.1元，單季獲利已勝過2023年全年EPS 3.38元。4月營收達20.43億元，年減22.99％，月增65.79％，為2024年以來營收最佳成績。

●砷化鎵上游磊晶廠全新（2455）受惠全球智慧手機市況復甦、資料中心高速傳輸需求增溫，2024年營運展望樂觀，4月營收2.88億元，累計前四月營收11.24億元，年增1.04倍；今年首季每股稅後純益（EPS）以1.04元刷新八季高，公司預估，全新今年微、光電子成長動能強勁，全年營收逐季走升可期。

●中探針（6217）第一季營運平淡。公司指出，目前有6成營運比重在消費性產品、半導體及新能源各占約2成，目前消費性產品緩步回溫，半導體接單情況更佳，預期下半年營運回升明顯，且該公司越南廠目前建置中，預期明年第二季底前投產，將是未來重要營運動能。（中性看待）

●外資近日轉多，帶動三大法人連兩日買超，累計5月來3個交易日買超近297億元，篩選第一季財報表現優異、且法人買盤股有上海商銀（5876）、矽格（6257）、晶豪科（3006）及台表科（6278）等，買超都超過5,600～6,300張。

●世紀民生（5314）營運調整有成，6日董事會通過第一季財報，單季營收1.62億元，年增3,730％，較去年同期轉虧為盈，稅後純益0.79億元，EPS達5.38元。

●五福（2745）受惠航點航班陸續增加，航空運能恢復，加上主力行程日本線因日圓匯率持續創新低，增加旅客的出遊意願，第一季營收18億元、年增174％，稅後純益1.05億元、年增253％，營收獲利雙創同期新高，EPS達3.11元，亦為疫後單季EPS新高。五福去年每股純益7.87元，6日董事會決議擬配發現金股息3.5元，股息金額創歷年新高，配發率約44％。

利空因子：

●新台幣4月貶太凶，中央銀行進場砸美元阻貶，反應在外匯存底，月減13.22億美元至5,670.19億美元，創近六月新低水準，連四個月下滑。

●4月外資回防美國，終止連五月淨匯入。金管會6日公布，4月外資淨匯出約12.96億美元（約合新台幣422億元），中斷連五個月淨匯入趨勢。但前四個月外資累計仍淨匯入139.16億美元，規模為史上同期次高。

因應美國聯準會5月初開會，及台股漲多拉回，外資4月先在台股獲利了結、回防美國市場，在台股上市部分賣超1,251億元，累計前四月在上市部分也從前三月買超1,077億元，轉為賣超174億元；上櫃部分4月賣超136.8億元，前四月累計賣超525億元。

證期局分析，外資4月賣超台股主因有二：美通膨降溫缺乏進展，就業成長優於預期，市場預期聯準會將放緩降息進程，甚至升息；中東衝突加遽，影響全球。

●日圓兌美元匯價跌至34年新低後，外傳日本政府兩度出手阻貶，對此美國財長葉倫表示上周日圓匯率波動極大，但不評論官方是否干預。美國前財長桑默斯（Lawrence Summers）則表示，鑑於資本市場規模龐大，干預措施可能起不了作用，即便日本政府近期挹注巨資拉抬日圓，恐難帶來長期效果。

●TrendForce公布5月上旬報價，由於備貨需求降溫，中小尺寸電視面板漲幅縮小，32吋、43吋面板上旬報價持平，65吋以上的大尺寸電視面板小漲1美元。監視器面板價格續漲，全尺寸漲幅約0.2美元，筆電面板需求增幅不如預期，僅TN面板價格小漲0.1美元。

●「用保單存錢」的說法恐暫別壽險市場。因金管會連年控管短年期儲蓄險，及2026年接軌需求，壽險業調整保單設計，增加壽險保障，據保發中心統計，2023年壽險「滿期金」給付僅648億元，至少是近20多年新低，壽險業推估，未來每年滿期金給付不到千億元，恐成常態。

台灣民眾喜歡用保單「強迫儲蓄」，從零存整付到躉繳短年期儲蓄險，如早年流行的六年期儲蓄險、一到六年即可出場的利變年金，讓壽險業每年滿期金給付都有1,600多億元到6,455億元不等，金管會認為滿期金每二到六年就大量給付，不利壽險長期資產負債配置，成為大型投資公司，因此祭出多項政策，縮緊儲蓄險生存空間。

●美國聯準會（Fed）恐延後降息，加上新台幣仍趨貶值，壽險業已開「戒備」。據統計，壽險業第一季解約金逾4,000億元，年增近17％，首季壽險給付中逾6成為解約金，擔心第二季再掀起美元保單解約潮，壽險業積極籌措現金，3月底台、外幣帳上現金約有9,087億元，創14個月新高。

●新一波發債海嘯將再度席捲美債市場。美國財政部本周將發行規模高達1,250億美元的政府公債，當中包含670億美元的10年期與30年期長期美債，及580億美元的3年期美債，這也使得債市需求再度面臨考驗。

分析師認為，本周美債拍賣情況或許將成為美債走勢的重要分水嶺。近期投資者對於長期債券的熱情已經降溫，一些企業表態更青睞5年期等中短期債券，所以這次10年期與30年期美債的拍賣結果，將可用來檢驗投資人對長債的需求是否下滑。

●全球貨櫃海運巨頭馬士基（Maersk）6日給客戶最新諮詢報告指出，紅海航運風險區域擴大，迫使船隻進一步延長航程，導致貨物運往目的地的成本與時間增加，預估第二季遠東-歐洲之間運力將減少15％～20％；再者，繞道非洲好望角航行的連鎖反應，引發設備和運力短缺。

對此，馬士基透露，為了提高船舶可靠性，已提高航行速度、增加運力等，至今已額外租用逾12.5萬個貨櫃。

●以色列軍方6日要求巴勒斯坦人撤出拉法東部，外界擔憂這是即將進攻拉法的預告，中東情勢再度緊張，加上沙烏地阿拉伯調漲多數地區6月原油價格，帶動國際油價6日上漲。

●專家指中國與美國車市不斷轉向電動車，加上汽油的消耗量在去年報復性反彈後回歸常態，因此今年全球汽油需求成長可能腰斬，讓煉油業下半年的獲利持續被壓縮。

●據統計，大陸約5,200家上市公司去年淨利潤總額較上年減少3％，為五年來首次下降，反映通縮壓力加大的經濟現況。從行業看，房地產企業大幅虧損，波及鋼鐵和建材等行業，僅剩汽車行業表現不俗。分析指出，若陸企繼續削價出口競爭，將危及全球經濟。

●ASIC廠商創意公布4月合併營收16.93億元、寫近期低點。ASIC族群乏力，世芯-KY法說後亦遭逢市場賣壓調節，法人認為，主要是產品進入世代遷移、營運預期相對保守；創意則可能是專案營收遞延認列，據公司指引，第二季季增介於15～20％，可觀察接續兩個月情況。目前ASIC仍為寡占市場，後進者來勢洶洶，競爭同業也積極爭取CSP專案，短期仍有市場紛擾。ASIC廠商創意公布4月合併營收16.93億元、寫近期低點。ASIC族群乏力，世芯-KY法說後亦遭逢市場賣壓調節，法人認為，主要是產品進入世代遷移、營運預期相對保守；創意則可能是專案營收遞延認列，據公司指引，第二季季增介於15～20％，可觀察接續兩個月情況。目前ASIC仍為寡占市場，後進者來勢洶洶，競爭同業也積極爭取CSP專案，短期仍有市場紛擾。

創意4月合併營收月減22.75％，年減15.93％；累計前四月合併營收73.83億元，年減13.57％。公司預估，本季度NRE（委託設計）、Turnkey（量產）業務將分別成長雙位數及個位數，總營收將季增16％至19％，成長來自AI、加密貨幣、AR／VR等專案認列。

●全球傳動（4540）第一季合併營收5.9億元，本業虧損3.24億元、本期淨損1.63億元，每股純損1.71元。全球傳動主管解釋，全球傳動去年底執行去化庫存專案，第一季認列轉換庫存1.5億元損失，將無法回沖，致使首季每股虧損1.71元。

●三五族廠環宇-KY（4991）6日舉辦法說會，受常州承芯半導體投資損失金額增加，拖累今年首季稅後虧損2.1億元，總執行長暨總裁安寶信指出，無線射頻（RF）代工未見明顯拉貨動能復甦跡象，但受惠資料中心需求帶動，自有光電元件（KGD）銷量增溫，800G模塊下半年需求無虞，1.6T第四季亦有望啟動量產，看好第二季業績表現優於前季、下半年優於上半年。（中性看待）

●肉品廠卜蜂（1215）受第一季雞價下跌逾10％拖累，在3月認列雞價跌價損失，首季獲利3.69億元、年減12.5％，每股稅後純益1.25元，遜於去年同期的1.43元。

卜蜂今年首季合併營收69.12億元，由於飼料價格降價使得營收年減4.42％，法人指出，原物料進口降稅期限從3月底延至6月底，對成本控制仍有利。