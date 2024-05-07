哈馬斯鬆口願停火 以軍不埋單、續轟炸拉法

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巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）於6日表示，已經接受埃及和卡達提出的加薩走廊停火提議，不過以方稱該提議遠未達到其核心要求，因此目前持續於加薩走廊南部的拉法市（Rafah）採取軍事行動。

以哈談判僵持許久後傳出重大進展，哈馬斯6日透過聲明表示，其領導人已通知調停國埃及和卡達，將接受二國的停火提議，其中包含三階段休戰，每階段將持續42天，目標是永久停火。

據悉，第一階段將透過調停國恢復換囚的間接談判，以色列部分軍隊必須在此階段從某些地區撤出，讓流離失所的巴勒斯坦人重返家園，並讓外國援助和燃料得以進入加薩；第二階段則要求加薩地區的軍事活動完全且永久停止；最後階段將置重於加薩的重建，預計將在埃及、卡達和聯合國機構的監督下展開。

以色列一位高階官員向媒體透露，以國政府目前正在研究此項停火提議，但補充表示這並非以色列先前同意的框架，儘管如此，以方計劃繼續就停火協議進行談判。卡達外交部發言人於7日稍早表示，卡達代表團將於今日前往開羅，以色列和哈馬斯之間的談判將於同日恢復。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，戰時內閣已批准繼續在拉法採取軍事行動，以迫使哈馬斯釋放人質，於此同時，該國仍會向調停國派出工作代表團，以便窮盡各種可能性，在其能接受的條件下達成協議。