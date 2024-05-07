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新望PrimeVOLT蟬聯2023年PV逆變器出貨冠軍

  • 工商時報 張秉鳳
資料出處：SolarSharon 2023台灣市場太陽光電逆變器出貨排行。圖/業者提供
資料出處：SolarSharon 2023台灣市場太陽光電逆變器出貨排行。圖/業者提供

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2023年台灣太陽光電市場受到大型太陽能案場開發延宕、第三地模組供應比例提高、材料業者轉型等因素影響，全年整體產值略降。台灣太陽能逆變器龍頭品牌-新望 PrimeVOLT 不畏市場降溫，2023年出貨量仍拔得頭籌，傲視眾家國內外逆變器(變流器)品牌，蟬聯年度PV逆變器出貨冠軍，穩坐市佔第一寶座。

新望指出，大型太陽光電案場一向是太陽光電設備廠商兵家必爭之地，利用大型太陽光電案場的出貨量支撐，藉此衝高市佔率，也是市場的常態。2023年在缺乏大型太陽能案場挹注、客戶延宕拉貨的低迷市況下，新望仍能一舉衝上出貨量冠軍，全台眾多中小型太陽光電案場聚少成多功不可沒，2023逆勢的好表現，要感謝全台中小型案場客戶多年來對新望長期的信賴與支持。

新望總經理莊錦明大力推薦自家適用M12/G12高電流模組的1500V旗艦款新機。圖/業者提供
新望總經理莊錦明大力推薦自家適用M12/G12高電流模組的1500V旗艦款新機。圖/業者提供

十年多來，新望默默耕耘台灣太陽光電市場，持續累積市場經驗，放眼全台高達數萬個太陽能案場，總能見到新望PrimeVOLT變流器的身影。新望總經理莊錦明表示，不論客戶案場規模大小，新望都非常重視每一個客戶的需求，不斷投入研發資源，提供最專業且即時的服務支援，包括案場建置前期的技術諮詢、併網時與台電的溝通協助，甚至配合工程進度彈性出貨，務必以達成客戶最大發電效益為首要目標。

新望為台灣電源大廠-亞源科技旗下新能源品牌，承襲母集團在電力電子及新能源領域的品牌信念與價值，透過高品質、高效能的產品優勢，近年站穩台灣組串式太陽光電逆變器領導品牌地位。2021起，新望連續三年榮獲經濟部能源局「優質太陽光電產品金能獎」，即是對團隊用心經營的最大肯定。

因應近年高功率模組的市場潮流趨勢，新望計畫今年底推出更高輸入電壓320kW/DC 1500V、更寬廣的滿載工作電壓範圍的系列新機種；針對需求炙熱的海外儲能市場，新望也將推出各式ESS儲能系統，攜手全球客戶為地球永續及淨零(Net Zero)共同努力。

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