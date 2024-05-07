600萬裝潢復刻築地漁市 士林〈藤哲商行〉好吃的不只拉麵

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花600萬裝潢，開一家只有24個客席座位的小餐廳，而且菜單主攻的是拉麵！這是位在土林區、捷運芝山站商圈，預計5月21日開幕的〈藤哲商行〉的「實況」。經營者想傳遞在日本漁市周邊餐廳、小吃店，品嘗以現捕海鮮入饌的那股「即時即食」的氛圍，於是請了電影公司美術道具組的專業人員，在店內直接復刻日本漁市的場景，現場更用了近40種擬真水產海鮮模型，布置成市集的攤子，「背景音效」是特地找來的日本漁市現場收錄而來的水產漁販叫賣聲。像不像？還真像！餐廳還在裝潢收尾階段，附近居民、甚至其它餐廳老闆，還拎了籃子在外「探頭探腦」、並想採購魚蝦蟹貝。殊不知，這兒，就是家「用漁市場景裝潢的拉麵店」，而且，好吃的不只是拉麵。

這年頭，但凡是服務業，開口閉口都要講究「沈浸式體驗」。開餐廳，現今顯學是「儀式感」。用餐吃飯，菜色上桌、「手機食先」，先拍再PO、接著打卡。洞察此現象「不僅是趨勢，更已蔚為主流食尚」，〈藤哲商行〉索性大膽嘗試，「把漁市搬到店用」、讓客人「身歷其境」，舉目四望皆是漁市一隅，既要沈浸體驗，就讓客人浸飽、浸透。

600萬，請了電影美術道具組在24坪小店內弄個「樣品漁市」，看起來，有點貴。其實，這錢還包括了廚房內的廚具設備，尤其是專為存放海鮮而設的超大凍庫，更是所費不貲。

不鍋就是家拉麵店，何必設個大凍庫？這背後，有故事。

〈藤哲商行〉是台灣日式燒鳥專門店開路先鋒，以〈手串本舖〉與〈鳥哲〉燒物專門店起家，後陸續成功開出中西私廚的燒鳥與雞肉達人蕭哲文，攜手日籍餐飲職人藤原一智共同創立。更精準的說法是，蕭哲文為藤原而開。

藤原一智在東京都台東區淺草出生，入行迄今，料理資歷逾30年，專擅懷石料理和茶會席料理，並有殺河豚執照，對處理海鮮食材與料理海鮮很有一套。除在日本各地餐廳掌廚，藤原一智也曾應聘到歐洲擔任料理師。蕭哲文是在藤原一智來台旅行時經朋友介紹認識了對方。此後，兩人也建立了「料理互助」情誼，在料理時如遇到了問題，蕭哲文會請教藤原，藤原也會給他不少幫忙。

藤原一智一直都很喜歡台灣，2011年日本爆發311大地震，台灣人發揮人溺己溺精神出錢出力並捐助物資協助賑災為「世界之最」，藤原一智對此印象深刻，並期許自己有一天能到台灣發展。蕭哲文並允諾，有朝一日藤原來台，他必會幫忙。〈藤哲商行〉的頭兩字「藤哲」，各取兩人名字中一字，也象徵著「台日友好」的情誼。

藤原一智具熟製高端日料廚藝，蕭哲文因開私廚這些年也累積了經營高檔餐廳的能力，雙方這次合作決定以拉麵切入市場，是因為蕭哲文希望讓更多人可嘗到以職人精神烹製的拉麵，俟〈藤哲商行〉的菜色通過市場考驗後，就能複製成功經驗、發展連鎖。

日本拉麵的湯頭可分豚骨、魚介、雞白與醬油等4大流派之外，有些廚師為讓風味更具層次，會將不同高湯混合熬煮以展現店家或廚師風格特色。藤原一智熬煮的拉麵湯頭就屬此類，入口濃重深邃。

〈藤哲商行〉的拉麵有多種選擇，〈雞白湯拉麵〉 湯頭是以雞湯與魚湯融合，麵上配料有半天花、山蘇、鮭魚卵， 以及桂丁雞叉燒。〈醬油拉麵〉的湯頭以豚骨為基底熬煮再加入魚介、昆布，且以淡口和濃口醬油提味，配料有豬叉燒、鳴戶捲(魚板)、柚子皮、蔥花等。

每天限量30碗的〈河豚拉麵〉，河豚肉是由領有殺豚執照的藤原一智現殺分切，再下鍋烹煮。湯頭是河豚骨熬的高湯與魚高湯混合，麵的配料除帶骨河豚肉外，還有溏心蛋、金桔、蔥花，並撒了海苔粉提味。拉麵的麵體口感彈Q，是按藤原一智食譜，請專業麵廠代工生產。

除拉麵外，〈藤哲商行〉菜單上搭配拉麵的食如〈煎餃〉、〈炸餛飩〉、〈青魽唐揚〉與〈雞唐揚〉都很適合對胃。此外，〈叉燒丼〉內有豬肉叉燒和雞肉叉燒二種肉，並搭配半熟水波蛋。其中豬肉叉燒的滷製醬汁除醬油、味醂和初汁外，另加了7種乾料提味，口感細緻柔嫩，是過去台灣少見的日式叉燒豬肉做法。