特斯拉再揮刀 發布新一輪裁員通知

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

美國科技媒體Electrek 於6日引述消息人士報導，電動車龍頭特斯拉（Tesla）於周末發布新一輪裁員通知，主要影響軟體、服務和工程部門的員工。

全球電動車市場萎靡，龍頭企業特斯拉也難逃影響，為應對嚴峻的成本問題，特斯拉於上月15日宣布將在全球裁減逾1.4萬名員工，相當於全球人力的10％，以達到精簡組織架構與削減成本目的。本月初便傳出該公司從超級充電團隊中裁撤約500名員工，包含資深總監蒂努奇（Rebecca Tinucci）等重要高層也在此。

除蒂努奇外，特斯拉前前動力總成和能源工程副總裁（Drew Baglino）、公共政策副總裁帕特爾（Rohan Patel）和車輛項目總監何（Daniel Ho ）皆於近日陸續離開公司。據悉，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）向高階主管去信，要求他們拉高裁撤人員的比例，否則將面臨解僱風險。

Electrek周一引述知情人士報導稱，特斯拉軟體、服務和工程等多個部門的員工，在上周五至周日間陸續收到解雇郵件，另有四名特斯拉員工表示，他們於周一早上獲得通知，團隊將進行進一步裁減。

據特斯拉上個月所述，該公司預估今年第二季將因大規模裁員而產生逾3.5億美元的成本。分析師認為，該公司希望將重點放在自動駕駛軟體、自駕計程車Robotaxi和人形機器人Optimus上，為此，馬斯克可能會削減某些團隊的開支，以為上述項目保留現金。

特斯拉的裁員行動邁入第四周，已陸續影響到多個部門，從招聘團隊到市場團隊，再到超級充電團隊，在此情境下，員工的焦慮感急遽攀升，一名特斯拉現員工透露，他們仍在等待馬斯克發出最後一封郵件，表明該公司已完成裁員，「員工亟需結束的信號，讓其得以不再擔憂失去工作」。