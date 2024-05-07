帶媽媽就加菜！「就饗」穿紅藍升級鮑魚海陸 「hot 7」打卡吃蝦

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5月12日（日）就是母親節，王品旗下兩大鐵板燒品牌帶媽媽用餐直接加菜，「就饗鐵板燒」即日起，2人（含）以上相伴同行，穿紅色或藍色服飾，到店消費2客單人海陸套餐，2份獨享海鮮盤皆可免費升級「鮑魚海鮮盤」。「hot 7」即日起到5月31日，到店消費2客套餐，並拍照打卡標註「＃海派蝦蝦叫」，即款待「嗆香鮮蝦」1份。

母親節來臨，王品各品牌餐廳訂位熱絡，一位難求。不必等到週日，即日起兩大鐵板燒品牌為媽媽加菜，「就饗鐵板燒」即日起，2人（含）以上相伴同行，穿紅色或藍色服飾，到店消費2客單人海陸套餐，2份獨享海鮮盤皆可免費升級「鮑魚海鮮盤」，正適合帶媽媽去展現孝心，多帶家人前往，例如3人到店消費3客單人海陸套餐，3份獨享海鮮盤均可免費升級，以此類推。（活動詳情以品牌說明為準）

「就饗」單人海陸套餐深受消費者歡迎，主餐可選擇份量十足的牛排、豬排與雞腿排，並附上2種海鮮的獨享海鮮盤，搭配多種味型超下飯，再享2種時蔬無限續點、白飯、湯和飲料吃到飽，帶媽媽一人吃一套更有過節氣氛。

「hot 7鐵板燒」以澎湃海鮮贈菜招待媽媽，即日起到5月31日，帶媽媽到店消費2客套餐，並拍照打卡標註「＃海派蝦蝦叫」，即款待「嗆香鮮蝦」1份。嚴選新鮮大蝦，加上香醇酒香與微辣胡椒，經鐵板大火嗆燒，每一口都鮮甜過癮。

也可帶媽媽到「阪前和牛鐵板燒」享受日澳和牛七吃，即日起到5月31日，不限平假日，到店消費套餐，可用優惠價499元加購價值980元的「炙燒鮪魚戰斧」與「柚見果香特調」2杯飲品，大大提升滿足感。