橙的首季三率三升 EPS由虧轉盈達0.69元

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橙的電子（4554）公布今年第一季合併營收達0.97億元，年增36.83％，受惠集團旗下售服（AM）業務及代工製造（OEM）業務銷售表現暢旺，帶動整體產能利用率，保持良好水準，加上新台幣貶值，貢獻業外匯兌利益，帶動首季稅後純益達1,602萬元，優於去年同期稅後純損568萬元，EPS 0.69元，優於去年同期每股純損0.24元，正式轉虧為盈。

橙的表示，第一季歐美、中國與台灣等地區銷售比重，分別為77.21％、13.03％及9.76％，主要受惠集團近年積極推動歐洲地區AM業務，採取經銷與直營客戶雙軌業務，轉型成效逐步放大，以及日本、台灣地區客戶陸續增加TPMS備貨力道等利多因素的助威。

中國商用車龍頭宇通汽車等客戶TPMS訂單出貨同步增溫，同步拉升OEM業務銷售表現，皆是創造集團整體獲利良好表現的主因。

橙的指出，集團透過持續投入新款TPMS產品研發改良，且積極推動業務轉型策略。這不僅提升「Orange」品牌能見度，同時可創造AM業務銷售組合優化效益，加上不斷精進庫存、費用管控等，進一步挹注第一季整體毛利率、營業利益率、稅後純益率，分別達43.47％、8.08％，及16.44％，繳出三率三升表現。

展望2024年第二季，橙的持審慎樂觀看法。隨著全球車市保有量與平均車齡攀升，創造AM市場良好需求，奠定集團良好業務拓展空間，目前公司仍不斷深化TPMS關鍵技術研發與多國專利布局，保持領先業界的技術、質量、出貨穩定性，滿足AM客戶與OEM品牌車廠客戶TPMS客製化產品需求，與客戶保持緊密合作關係，以期挹注公司未來營運，持續向上發展。