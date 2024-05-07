廣穎電通PX10行動固態硬碟 榮獲2024德國紅點設計獎

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全球記憶體儲存領導品牌廣穎電通宣布，PX10行動固態硬碟以其獨特輕巧兼具軍規耐用的設計，在國際權威的2024紅點設計獎中斬獲產品設計大獎。

因應3C電子產品微小化的趨勢，PX10是一款重量僅33g的輕量級行動固態硬碟，厚度僅10.3mm，硬碟最薄處只有5.9mm。PX10設計靈感源自真空包裝，鋁合金金屬外殼貼近內部電子元件，使得固態硬碟體積得以濃縮至最輕巧便攜的尺寸，同時也能快速導熱至金屬表面，達到實質的散熱效果。

配備USB Type-C連接阜、USB 3.2 Gen 2高速傳輸介面及1050 MB／s讀寫速度，iPhone 15用戶可將使用Apple ProRes功能所拍攝的影片直接儲存到PX10，實現手機容量的即時擴充，傳輸一部10GB 4K影片僅需約15秒！

除了獨特的扁平機身設計，PX10還通過美國軍規MIL-STD-810H 516.8摔落測試認證，且大膽玩色突破消費者對於行動固態硬碟的色彩想像，經典黑及時尚千禧粉可以完美搭配各種筆記型電腦、智慧型手機。

廣穎成立至今已21年，截至目前已獲得國內外各項產品設計獎項達149座，未來將持續專注提供多樣獨特設計的產品，為消費者帶來更多高品質的儲存解決方案。