梭特最佳MiP、COB顯屏方案落地

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2024 Touch Taiwan日前圓滿閉幕，梭特科技(6812)展出的新技術與解決方案，為MiP(Micro LED in package)、COB(Chip-on-Board)顯屏製造技術注入新的活力，也凸顯經營團隊在產業創新與技術上的領導力，以及對未來產業發展趨勢的前瞻洞察力。

在Touch Taiwan展示上，梭特科技展示的FOB Mini LED顯示屏量產解決方案，包括分混排三合一設備(ST-668)，RGB排列後檢查修補機(RT-668)、以及巨量轉移自動對位與焊接機(FB-20)，整套解決方案僅需三台設備，即可實現100％良率的直顯式屏幕。梭特科技的這一獨家技術可在MiP製程中達成LED晶片零浪費的目標，此一解決方案最大的亮點是，同業中站別最少，且建置成本最低的解決方案。

梭特科技表示，此次公司展位內所展示的2K屏幕引起了眾多參觀者的關注與讚譽，此一2k螢幕是由梭特FOB設備完成的終端成品，首次於台灣市場亮相；該屏幕具有一致的色彩效果，更高的對比度與更深的黑色表現，顯著提升了顯示品質及用戶體驗。完全去除過去傳統COB製程，屏幕視覺畫面仍可見到雜點，以及無法消除Lot與Lot之間的色差問題。

展會閉幕後，梭特科技強調，公司將繼續致力於技術創新與產品升級，期能為客戶提供更優質、可靠的產品與服務。此次2K屏幕的亮相，是公司團隊掌握產業未來發展趨勢的一個見證，也宣告著MiniLED直顯屏幕新世代製造解決方案正式落地。