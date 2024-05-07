0507群益早安｜全球財經時事深度解說

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《群益早安》由群益證券投資分析師鍾俊雄為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

1.聯準會官員風向變了?

◎聯準會表示第一季更多銀行收緊貸款標準今年前三個月收緊大中型企業商業和工業貸款標準的美國銀行比例從第四季的14.5%上升至15.6%。自2022年第二季以來，在一系列備受矚目的地區銀行倒閉之後，貸款機構普遍收緊信貸標準。聯準會去年將基準利率提高至二十年來的高位，以遏制通膨，也給企業和家庭帶來了壓力。

◎里奇蒙聯邦儲備銀行行長ThomasBarkin表示，他預計高利率將使經濟進一步放緩，並令通膨率降至2%這一聯儲會的目標水平。勞動力市場的強勁表現使得聯儲會有時間等到確信通膨持續走低再降息，他補充稱持續的住房和服務業通膨可能會使價格保持在高位，就像今年的情況一樣。利率位於較高水平的全面影響尚未顯現。

◎紐約聯邦儲備銀行行長JohnWilliams表示，最終會降息，但具體時間將取決於數據的總體情況。數據「可能以不可預測的方式上下波動」，過去一年半的跡象基本上是積極的，但決策者需要看到更多證據表明事情有跡象表明家庭在支出方面更加謹慎；他預計2024年GDP將出現良好成長，但速度會有所放緩。縮表進展順利。

◎美債漲勢面臨1,250億美元公債拍賣，總計670億美元的10年期和30年期，加上580億美元的3年期國債拍賣。

◎以色列回絕哈馬斯接受的加沙停火計畫國防軍繼續攻擊拉法哈馬斯在Telegram上發表聲明稱政治局領袖IsmailHaniyeh接受了卡達和埃及的停火提議，但以色列戰時內閣一致拒絕，稱方案與「以色列的必要需求相距甚遠」，從而粉碎了立刻止戰的希望。

2.AI回來了

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