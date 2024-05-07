科學園區加持 台南安定成屋單價5年漲近九成

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【時報記者郭鴻慧】台灣三大科學園區已成台灣重要的經濟命脈，更明顯帶動區域房市的發展。永慶房產集團觀察2019年至2023年期間，三大科學園區所在行政區與縣市成屋單價漲幅的變化，發現南部科學園區(台南園區)所在行政區的房價漲幅最為突出，其中台南市的安定、新市區5年間漲幅超過八成最狂！而受惠於園區題材效應，新竹縣寶山鄉近5年漲幅也達七成以上。

細看到科學園區所在行政區成屋房價漲幅，安定區五年間漲幅以88.2%居冠，新市區、寶山鄉分別以80.7%和74.5%緊追在後。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，科學園區為台灣科技發展的重要指標，不僅能帶動產業結構的調整，維繫經濟繁榮，也能吸引不少人口遷入，推升當地房市表現，因此科學園區周邊房屋成為最大受益者。

陳金萍說明，在南部科學園區未開發前，安定區發展較為緩慢，但在南科陸續開發後，帶動當地都市規劃，使安定區發展加速。再加上近年來科學園區發展逐漸成熟，提供大量的就業機會，也吸引不少人口移入，提升安定區整體發展與生活水平，連帶促進房價上漲。近5年安定區成屋單價從11.0萬元漲至20.7萬元，漲幅高達88.2%。

至於新市區，除擁有絕大多數的南科園區，再加上市府為加速提供進駐廠商設廠土地，擬定特定區計畫，新市區部分土地也已獲准成為特定開發區，未來發展性可期。新市區的交通便利性十足，中山高、北二高、東西向快速公路、台一省道皆彙集於新市區，為台南市整體交通網的中心。未來靠著高科技產業，新市區有望成為台南的明日之星。近5年新市區成屋單價從13.5萬元漲至24.4萬元，漲幅達80.7%。

而寶山鄉成屋單價5年間漲幅為74.5%，漲幅也相當凌厲。陳金萍指出，新竹縣寶山鄉為新竹房市蛋白區，房價長期位於低檔，不過近期隨著新竹市區發展飽和及台積電設廠效應下，建商推案外擴，讓傳統蛋白、蛋殼區域房價也持續走揚。