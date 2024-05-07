《台北股市》2因素干擾 外資4月終止連5紅

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【時報記者林資傑台北報導】金管會公布外資進出最新統計，受市場預期聯準會將放緩降息進程、中東衝突加劇2因素影響，2024年4月外資轉為淨匯出13億美元（約新台幣423億元），終止連5月淨匯入。不過，累計前4月仍淨匯入達139.16億美元，為僅次於2008年157.55億美元的同期次高。

外資2024年4月淨匯出約13億美元，其中外資淨匯出約12.96億美元、陸資淨匯出約0.04183億美元，終止連5月回補。不過，累計前4月仍淨匯入達139.16億美元，其中外資淨匯入約139.17億美元、陸資淨匯出約0.00525億美元。

同時，外資亦擴大賣超台股力道，2024年4月賣超台股達1387.84億元，賣超力道為2023年9月1682.48億元以來近7月最大，使前4月累計轉為賣超台股699.2億元。加計陸資後的整體外資為4月賣超1388.88億元、前4月累計賣超702.14億元。

金管會證期局分析，外資4月大舉賣超台股、終止連5月淨匯入，主因美國通膨降溫缺乏進展、就業成長優於預期，市場預期美國聯準會放緩降息進程。加上中東地區衝突加遽，造成市場情緒緊張，影響全球股市表現。

展望後市，證期局指出，5月美國聯準會會議決議6月起放緩縮表，並於會後淡化升息可能。觀察國內情勢，儘管外資匯入態度仍顯審慎，但累計外資迄今淨匯入金額達2594.12億美元、仍創歷史次高，隨著國內景氣復甦，認為台股成長動能仍穩健。

證期局統計，台灣上市櫃公司2024年首季營收9.54兆元、年增5.4％、創同期次高，且台股股利殖利率達2.71％、加計股票股利後為2.81％，截至3月底本益比約23.53倍，顯示台股基本面尚稱穩健。