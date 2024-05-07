台股早盤開高百點 記憶體模組、營建續強

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台股7日早盤延續上攻氣勢，開盤上漲逾百點，高點暫報20,689點，權王台積電（2330）上漲9元至795元，廣穎（4973）、十銓（4967）雙雙亮燈漲停，新潤（6186）、大將（1453）皆大漲逾7％，記憶體模組、營建族群續扮多頭指標。

關注美股表現，終場四大指數全數上漲，道瓊工業指數上漲176點，或0.45％，收在38,852點；標普500指數上漲52.94點，或1.03％，收在5,180.74點；Nasdaq指數上漲192.92點，或1.19％，收在16,349.2點；費半指數上漲104.2點，或2.21％，收在4,820.44點。

美股開高走高，四大指數收盤全數上漲。在上周五美國勞工統計局公布低於預期的非農就業之後，市場重新燃起FED更快降息的希望，推升昨日美股四大指數早盤再次開高。而且，本周因經濟數據相對「清淡」，投資人聚焦FED官員公開談話，而擁有永久投票權的紐約分行主席Williams認為，目前政策處有利位置、今年最終將會降息，鴿派談話幫助長天期美債殖利率降幅擴大，推升AI、區塊鏈等科技股領頭走高，帶動四大指數收盤全數上漲，道瓊指數連4日收紅。

統一投顧表示，美股財報季已經步入尾聲，迄今在標普500企業當中，已有80％的企業都已發布業績，其中高達77％超出市場預期，此外整體第一季獲利年增率平均為5％，也超出FactSet預期的3.4％。FactSet的數據顯示，今年4月分析師已把美股企業第二季獲利年增率的預估值上調了0.7％，反映美企第一季強勁業績表現已讓華爾街分析師對本季獲利前景更加樂觀。

觀察台股在電子，金融雙主流帶領下、指數站回到所有均線之上，且均線全面翻揚向上，日KD指標交叉向上後延伸，MACD指標柱狀體由黑翻紅，多頭架構不變，研判520前指數將有回升至20,800點以上行情的機會。