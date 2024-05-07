蘋果＋CoWoS 助攻 台積電朝千金股邁步

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近期市場傳出，美國兩大AI巨頭輝達、超微，為了下半年能順利生產AI晶片和伺服器，包下台積電（2330）2024年到2025年的CoWoS和SoIC先進封裝產能。另外，蘋果推出新iPad，M4晶片就是使用台積電N3E製成。在雙題材加持下，專家認為，台積電股價衝上1,000元，成為新的千金股，只是早晚的事情，市場和外資也有這樣的共識。

AI是市場投資的大方向，台積電日前法說會中指出，AI處理器今年對營收的貢獻將成長一倍，未來5年AI處理器年複合成長率達到50％，2028年將占台積電營收的20％以上。

這些AI晶片的客戶，就是輝達和美超微，尤其是輝達要在下半年推出地表最強AI晶片GB 200，勢必帶動一波算力革命。不過，輝達的AI晶片雖然使用產能有餘裕的4奈米製程，但是最後必定要使用先進封裝技術CoWoS。有分析師認為，目前台積電3座CoWoS廠的月產能約3.8萬片，遠遠不足市場所需，嘉義新增2座CoWoS產線，緩不濟急。

另外，蘋果發表新的iPad系列，號稱多功功能能匹敵一般Mac，所使用的新款自研晶片M4，就是使用台積電N3E製程。專家指出，蘋果前兩年就包下台積電3奈米製程的產能，因此高階晶片供應無虞。

在AI晶片和蘋果新機需求的雙重加持下，外資改變4月份賣超4.3萬張的態度，連續2日買超台積電，共2.39萬張。專家認為，CoWoS相關的個股，因營收都是實質的，股價表現都相對強勢，台積電目前進場不用特別考慮價位，外資和投信對台積電衝上1,000元相當有信心，影響台積電股價的主要因素是匯率，台幣漲的時候，外資將主動買進。

倫元投顧分析師陳學進指出，台積電近期利多不斷，包括CoWoS訂單被包下來，蘋果新的iPad和下半年最重要的iPhone 16系列，外資目標價提高到850元到950元。近期台積電股價走勢穩健，未來有很大機會繼續創新高，投資朋友可以期待。

他認為，AI晶片與CoWoS的關係密切，原本市場預期CoWoS產能5、6月就可以緩解，但從目前狀況來看，可能要拖到8、9月，這也使得部分CoWoS相關個股走弱，例如先進封裝的京元電子，股價受到衝擊，日月光投控則有小幅回檔。