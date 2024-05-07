翻轉人生 走出獨特的保險之路

富士達保經日前舉辦「2023年度榮譽會」頒獎典禮，表揚去年度績效優異的業務同仁，其中由富士達保經台中六區部業務副總盧宜欣在競爭激烈的戰場中脫穎而出，奪下榮譽會的最高殊榮「會長獎」。能夠獲得此獎項，盧宜欣感謝副總楊筌傑引薦加入富士達保經，為她的保險銷售創造更多可能性，更重要的是公司良好的業務制度與品牌形象，由內到外都讓她深感認同。

盧宜欣表示，從前東家轉任富士達保經，讓人生大翻轉，非常感謝董事長廖學茂的賞識，提供豐富的資源，才能在保險事業上更上層樓。做為保險顧問，專業能力是最基本的，而公司開設的核保、財稅等多樣化的課程，讓業務同仁能夠在客戶服務上能做得更全面。

談到加入富士達保經的契機，盧宜欣認為六年前他就看見單一公司商品的侷限，已無法滿足客戶的需求，因此選擇轉任至代理業界最多保險商品的富士達保經，開創新的可能。加入富士達保經後，盧宜欣開始靈活運用保經的優勢，著重打造「保障客製化」的銷售策略，依照客戶需求制定不同的保障計劃，為客戶省去了繁瑣的比較過程，提供最合適的保險方案；此外，也因應金融環境的變化，不斷調整自己的銷售策略，持續學習和提升專業知識。

盧宜欣深信「花若盛開，蝴蝶自來」的道理，時常對生活充滿熱情，也自比是個「生活觀察家」。如今盧宜欣在保險事業上仍持續努力著，她配合富士達保經獨設的「五大學院、三大研究所」教育機制，定期參與金融、法律與銷售實務等課程，讓專業時刻保持在市場趨勢之上。盧宜欣也分享，成功不僅是業績的增長，更是與客戶之間交流與信任的積累。未來，她也會持續對生活的熱愛以及對他人的真誠關懷，用善意為自己的保險事業描繪更加璀璨的篇章。